“Quieren que pague dinero como lo hizo Canelo para tapar el doping”: Julio César Chávez Jr. ataca con furia a Saúl Álvarez

Julio César Chávez Jr. volvió a atacar por redes a Saúl Álvarez. El hijo de El Gran Campeón no suele cohibirse al hablar con sus fanáticos, y una vez más posó sus ojos -y sus palabras- en el Canelo, a quien “golpeó” fuera del ring con declaraciones picantes acerca del escándalo por doping que protagonizó el tapatío años atrás, una de las pocas manchas en su carrera.

Lo hizo en una transmisión en vivo de Instagram, justo después de que algún espectador le preguntó si podía pelear en Estados Unidos. Fue entonces cuando Chávez Jr. empezó su explicación e involucró en ella a su rival, Saúl Álvarez.

“Puedo pelear en algunas partes de USA, pero como yo no tengo contrato con un promotor porque no me gusta estar amarrado, porque se aprovechan muchas de las veces. Quieren las comisiones que pague dinero, como lo hicieron a lo mejor Canelo y ellos (Canelo Team), para lo del doping. No me consta pero yo me imagino, porque para tapar una cosa así deben dar dinero“, dijo con notoria picardía.

Saúl Álvarez fue suspendido por seis meses por la Comisión Atlética de Nevada tras dar positivo por clembuterol en 2018. Por ello, debió suspender su pelea ante Gennady Golovkin durante algunos meses. Hoy, apenas y se recuerda este episodio.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. no tiene visa actualmente, y además, la misma Comisión Atlética de Nevada lo suspendió para pelear en dicho estado durante tres años tras no atender a un control antidopaje en 2019.

Curiosamente este no fue el primer ataque de Chávez Jr. a Canelo durante la transmisión: antes dijo que le ha bajado a varias morras y que por eso le tiene coraje.

Además, el Jr. también se catalogó como el boxeador más guapo en la actualidad, y no se le ocurrió compararse con nadie más que… sí, con Canelo. “Ni el Canelo, ese wey no me importa, no la hace, la neta“, señaló con agresividad.

Así inició el ataque que poco a poco se ha hecho viral, como la mayoría de veces que Julio César Chávez Jr. opta por hablar en público. Coincidencialmente, estas palabras llegan en el mismo momento en el que Saúl Álvarez ha descuidado su imagen durante sus vacaciones, pues se ha mostrado borracho públicamente en varias oportunidades.

El Julio César Chávez Jr-Saúl “Canelo” Álvarez es una rivalidad que parece no tener fin.

