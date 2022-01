“Si me dejan jugar soy un monstruo”: Alexis Sánchez pide más minutos al Inter tras ser el héroe en la Supercopa de Italia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de convertirse en el héroe del Inter de Milán en la conquista de su sexta Supercopa de Italia por marcador de 2-1 frente a la Juventus, el chileno Alexis Sánchez envió un claro mensaje al cuerpo técnico del equipo neroazzurro, destacando que si lo dejan jugar puede ser “un monstruo”.

Sánchez dejó claro que nunca ha tenido problema con nadie dentro del equipo italiano, y lo único que siempre ha pedido es que se le deje tener minutos de juego. “Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo”, expresó.

🎙 | ENTREVISTA#IMWinner ⚫️🔵@Alexis_Sanchez ha hablado tras el partido, y estas han sido sus palabras 👇https://t.co/MoY4ANXtAv — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_es) January 12, 2022

El delantero chileno que esta temporada ha perdido protagonismo bajo la dirección técnica de Simone Inzaghi, se define a sí mismo como un león, por lo que considera que la falta de minutos solamente lo hacen sufrir.

“A mí me dicen ‘te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos’. Y yo digo ‘me haces sufrir’. Yo siempre he sido un león”, señaló.

Asimismo, el ex jugador del FC Barcelona, Arsenal, entre otros, destacó el gran momento que vive el Inter de Milán y señaló que el equipo se hace mejor con cada partido que disputa, un importante detalles que los convierte en un club ganador y los diferencia de los demás.

“Esto es lo que nos convierte en campeones. Cuanto más jugamos, más mejoramos, y obtenemos títulos que no logran otros equipos. Eso es exactamente lo que ha pasado hoy.

Por último el “Niño Maravilla” destacó que tenía muchas ganas de disputar este partido y conseguir un título más en su carrera, recalcando que siempre quiere tener minutos puesto que cuando no lo hace se siente como un “león enjaulado”.

Me siento bien, y tenía muchas ganas de lograr un trofeo. Tenemos que seguir así, y soñar a lo grande. Cuando no juego, me siento como un león enjaulado. Cuanto más juego, mejor me siento. Este gol me ha hecho muy feliz”, sentenció.

Alexis Sánchez fue elegido como “MVP” (Jugador Más Valioso) de la Supercopa de Italia que el Inter de Milán le ganó 2-1 a la Juventus de Turín en el estadio Giuseppe Meazza. 🇨🇱 @Alexis_Sanchez es el MVP de la #SupercoppaFrecciarossa, presentado por @socios 🔥🔥🔥#InterJuve #WeAreCalcio pic.twitter.com/5C41j9VZto— Lega Serie A (@SerieA_ES) January 12, 2022

