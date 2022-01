Ricky Rubio está convencido de volver en un año al tabloncillo de la NBA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ricky Rubio vivió una película de terror hace poco tiempo en el NBA cuando se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas y en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, ya operado y con la mirada puesta en su recuperación, el jugador de Cleveland Cavaliers se muestra entusiasmado para lo que será su regreso al tabloncillo. De hecho, el español le comentó al portal La Vanguardia que, esperar estar de vuelta en un año.

“Volveré en un año, pero mucho más fuerte”, resaltó contundentemente el español.

🟡 V+ | Ricky Rubio reaparece más risueño de lo previsto en 'La Vanguardia' después de caer lesionado de gravedad el 29 de diciembre con los Cleveland Cavaliers por culpa de un resbalón que le partió la rodilla izquierda.



Por @JoanjosepPallas. https://t.co/VENnsLtZGv — La Vanguardia (@LaVanguardia) January 14, 2022

“Me llevará de 10 a 12 meses volver a jugar, pero no me obsesionaré con eso, trataré de disfrutar cada etapa. Me lo planteo como si me hubieran dado un año para crecer como persona y como jugador, para salir más fuerte”, añadió el base de 31 años.

Por otra parte, esta es la segunda vez que el base europeo sufre esta terrorífica lesión, ya que la primera la vivió en su etapa de novato cuando formó parte de Minnesota Timberwolves. Pese a esto, no ha perdido aún la fe y las ganas de seguir jugando al baloncesto.

Que no sea nada, por favor. 🙏



Ricky Rubio salió a 2 minutos de acabar el partido de Cleveland Cavaliers ante los Pelicans por una lesión en la rodilla izquierda por la que tuvo que ser ayudado para salir de la pista. Hoy le harán una resonancia, informó @wojespn. pic.twitter.com/AY74jS0nVR — Anastasio Ríos (@Tasio93) December 29, 2021

“Me duró un día el lamento. Me he lesionado, qué se le va a hacer. Hay que poner en perspectiva las cosas. Sé que a partir de ahora cada paso es clave, lo aprendí por los errores que cometí en mi primera lesión. Lo primero que hice fue preguntar a los médicos cuándo podría volver a jugar”, comentó Rubio.

Al momento de le lesión, Rubio estaba demostrando su enorme juego y era el líder de unos Cavaliers que peleaban por un cupo a la postemporada. De hecho, el español era la imagen de un equipo que pintaba para cosas grandes de la mano de él.

“Estaba haciendo mi mejor juego, sin duda. Pero pienso que lo mejor está por llegar. Esto no es un punto y final. La prueba será dura pero después de este año estoy seguro de que voy a volver incluso a un nivel más alto”, resaltó el base de Cleveland Cavaliers.

Rubio, también confirmó que aún le queda mucho camino en la máxima categoría del baloncesto estadounidense, aunque no descarta volver a jugar en Europa y por qué no, terminar su carrera como profesional en su país.

“Me quedan 3,4,5 años en la NBA, pero me gustaría mucho volver y jugar en España. Sin duda sería en el Barcelona o el Joventut pero falta mucho”, sentencio el veterano base.

De esta manera, el catalán comenzará dentro de poco su rehabilitación para volver con más fuerza a la NBA. Claro está, primero deberá probarse con las organizaciones de este deporte, debido a que será agente libre al finalizar esta campaña. Aunque, lo que está claro es que tiene hambre de seguir haciendo historia en el tabloncillo del baloncesto de los Estados Unidos.

