Acusan a la familia Montaner de no ser lo que parecen: envidias y manipulación a la orden

Ricky Montaner y su prometida Stefi Roitman son ahora marido y mujer. Pero su boda ha traído muchos comentarios negativos, y están empezando a decir que la familia Montaner no es tan bonita como parece. Si bien es cierto, ellos no se venden a sí mismos de esta manera, sí es cierto que muchos fans los han idealizado. Porque a lo largo de la carrera musical de Ricardo Montaner, como la de sus propios hijos, el escándalono ha sido el motor bajo el cual han cimentado su éxito.

Sin embargo, parece que no todos piensan así, y hay muchos que opinan que detrás hay además de envidias intrafamiliares, hay mucha manipulación a la orden del día. En Chisme No Like, por ejemplo, programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, han expuesto a la esposa de Ricardo Montaner, la famosa productora musical, Marlene Rodríguez Miranda. A quien la pintan como “La Nueva Maléfica”.

Cuentan que Marlene es algo así como una mujer controladora, Javier Ceriani la llamó: “controla suegras”. La expuso además, de tener a Evaluna como su hija favorita, pese a que tiene más hijos con Ricardo Montaner. “Es una controladora”, afirmó Ceriani.

Chisme No Like cuenta que se ha filtrado que las nueras de Marlene ya no la soportan. Apuntan que el “clan Montaner” es “hermético y controlador”.

Dicen además, que aún cuando muchos quieren a la esposa de Ricky Montaner, no mucho se confían y al parecer esto llevó a Ricardo a pedirle a su hijo que, dizque, hiciera que ésta firmara un acuerdo prenupcial.

La boda de Stefi y Ricky se llevó a cabo en Argentina, razón por la cual el hermano de Ricky, Héctor, no pudo estar acompañando a la familia, ya que éste reside en los Estados Unidos, y está tramitando su residencia americana, razón por la cual, al parecer, no puede dejar el país.

A muchos no les gustó que lo dejan por fuera. Y se lo han hecho saber al patriarca del clan. Sobre esto el cantante dijo: “Héctor desgraciadamente no pudo estar en lo de Ricky porque está terminando de tramitar su residencia americana. Él es venezolano y no puede salir de Estados Unidos hasta que todo el proceso de complete, por esa razón ni él ni su familia nos pudieron acompañar en esa fecha tan especial para todos”. Estas declaraciones de Ricardo Montaner se conocieron a través del programa argentino “Mañanisima con Carmen”.

Y es que para bien o para mal, Ricardo comentó que él logró que Héctor formara parte de este día especial de su hermano, a través de una video llamada, la cual al parecer realizó a escondidas. Entonces ahora muchos se preguntan, ¿por qué a escondidas?. Dijo que los teléfonos no estaban permitidos, dizque, aún cuando todos pudieron ver en Instagram imágenes de la fiesta en diversas cuentas de Instagram.

