Carolina Sandoval: “Es gravísimo tener voz que llega a niveles nacionales y decir que el COVID es como una gripe”

Luego de haber superado el COVID, pero aún esperando que su hija menor, Amalia Victoria, de negativo Carolina Sandoval arremete: “Es gravísimo tener voz que llega a niveles nacionales y decir que el COVID es como una gripe”.

Preocupada, por momentos frustrada y una que otra vez imperativa, Carolina le dedicó un live de Instagram de casi 20 minutos para hablarle a aquellos que minimizan el virus, su contagio, el tránsito y las posibles secuelas.

“Es imposible no pronunciarse ante lo que estamos viviendo, ya es bastante difícil vivir con la distancia social, y con la falta de abrazos, porque los abrazos curan… Estamos en una etapa donde los abrazos son las cosas más inseguras del mundo“, comenzó diciendo.

“Desde lo más profundo de mi corazón la única forma de que entendamos que esto es global, la acción de uno de nosotros va a determinar el futuro de todos nosotros”, siguió diciendo en referencia a la elección de cuidarse o no.

Este en vivo lo hizo poco después que publicáramos un artículo en referencia a lo que dijo Lili Estefan sobre el tema en ‘El Gordo y la Flaca’ el lunes pasado, en donde aseguró que había que relajarse y disfrutar, que ya llevábamos más de dos años encerrados por la pandemia.

“Si se lo trata como un catarro común se va debilitando“, le dijo Lili a Raúl de Molina, quien es una de las personas más pro cuidados y vacunas en el medio del entretenimiento.

Como si lo hubiera leído o alguien le hubiera contado, Carolina, sin dar nombres y no estamos seguros que hablara de Lili, dijo lo siguiente:

“Quiero ser respetuosa, no estoy metida en chisme, no quiero protagonizar noticias, no estoy en ese rollo, pensar diferente no quiere decir que no quiera o admire a esa persona… Pero sí creo que es importante la consciencia social, tú eres una persona pública y tienes el poder de las redes en tus manos, la gente te sigue y te cree.

Yo no puedo estar convocando a algo que a mí me hace feliz, porque a quién no le hace feliz ir a fiestas, reunirse, ver a las personas que uno ama, eso nos proporciona mucha felicidad, pero que la gente se olvide del COVID, y que piense que es un catarro, una simple gripe me parece que es el mensaje incorrecto, entonces los doctores nos han mentido, la ciencia durante estos dos años y pico. Yo creo que el problema que estamos viviendo, entre otros, es la irresponsabilidad que se tiene cuando se ejecuta un comentario“.

Carolina fue aún más allá y mirando hacia el Hospital Mercy de Miami, que estaba a su espalda, habló de las consecuencias más graves que hemos vivido durante estos más de dos años:

“Yo creo que es una falta de respeto hacia las personas que han perdido a alguien decir que el COVID es una simple gripe, está muy mala pensar que el COVID es una cosa pequeña… Que a mí me haya dado como una cosa pequeña eso lo puedo testificar… Porque mi sistema inmunológico estaba listo para pelear con ese virus con mis tres vacunas

Yo estoy al lado del Mercy donde ha muerto mucha gente, cuánta gente está pidiéndole a Dios un milagro para que salven un ser querido… No se crean cuando diga que es una simple gripe o que no te vacunes porque te va a dar… Cómo es posible que lo que hemos pasado el COVID escuchemos que la gente se reúna, cada quien puede hacer lo que le de la gana, pero que lo que le de la gana a la gente no repercuta en mí“, siguió.

Ya casi terminando su en vivo, y dejando bien clara su postura y su apoyo al cuidado y todos los protocolos que tanto nos piden los médicos, Carolina le contestó a una de las personas que estaba conectada y la llamó: “Novelera”.

“Para la gente que piensa que uno es novelera, vayan a ver novelas turcas, esas sí son novelas, yo no estoy haciendo ninguna novela, novela es la que vas a sentir si un familiar tuyo se enferma y lo tienes que ir a cuidar a una unidad de cuidados intensivos con un pronóstico reservado… Para los que piensen que uno está haciendo un showcito les deseo salud… La falta de empatía con el tema del COVID, que la conciencia de cada quien quede tranquila”.

MIRA AQUÍ TODO LO QUE DIJO CAROLINA SOBRE LOS QUE INCITAN A NO CUIDARSE DEL COVID:

