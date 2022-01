Remontada histórica: Tottenham marcó dos goles después del minuto 95′ y venció a Leicester en Premier League [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Premier League es considerada la mejor liga del mundo por las emociones que nos regala, como la que se vivió este miércoles en el encuentro entre Leicester y Tottenham cuando los locales iban ganando 2-1 al minuto 95′ y el holandés Steven Bergwijn apareció con un doblete en dos minutos para sellar la victoria 2-3.

En un encuentro donde Harry Kane ha debido ser protagonista por su actuación de gol, asistencia, dos remates despejados sobre la raya y un remate al travesaño, apareció Bergwijn quien volvía a los terrenos después de más de un mes de ausencia por lesión.

Aunque el ‘huracán’ de Tottenham se trasladó al partido con la búsqueda del gol desde los primeros minutos, fue Daka, el delantero reemplazante del lesionado Vardy quien apareció en la primera llegada de peligro del Leicester. Una serie de rebotes fue suficiente para que el de Zambia pusiera el 1-0 al 24′.

Daka puts the hosts on top!



Look at that quick build-up! 😍

📺: @USA_Network #LEITOT pic.twitter.com/a4fvd3VPhz — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 19, 2022

La igualdad no tardó en llegar casi 15 minutos después cuando Harry Kane apareció como siempre para recortar a Soyuncu y batir en un tiro cruzado a Schmeichel. El gol representó su tanto 250 de su carrera.

Harry Kane scores the 250th goal of his club career!



We are level at 1-1.

📺: @USA_Network #LEITOT pic.twitter.com/vI78mbn0uw— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 19, 2022

Ya en la segunda mitad, el extremo Harvey Barnes dejó un taconazo magnífico dentro del área para que James Maddison disparara y luego de un desvío el Leicester se fuese arriba al 76′.



James Maddison gives the hosts a 2-1 lead.

📺: @USA_Network #LEITOT pic.twitter.com/lCNvbFg0Zf— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 19, 2022

Cuando el partido parecía muerto, el Tottenham logró lo imposible. Bergwijn, que tenía poco más de 10 minutos en cancha, aprovechó unos rebotes tras pase de Doherty para el 2-2 al 95′ y luego que el Leicester sacó del medio campo volvió a aparecer para marcar su segundo en la cuenta que terminó siendo idéntica a la definición del gol de Kane.



SCENES!!!!#LEITOT pic.twitter.com/wpHUqhJPkA— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 19, 2022

Con la victoria, el Tottenham alcanzó los 36 puntos y se metió en la pelea por los puestos europeos al ubicarse en la quinta posición de la Premier League; por su parte, el Leicester es décimo con 25 puntos.

