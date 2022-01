Agenda de eventos: diversión para el fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fado de Mariza en el NJPAC

La cantante portuguesa Mariza regresa al Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey (NJPAC) este domingo 23 de enero para un concierto que celebra el 20.º aniversario de su carrera. La aclamada artista presentará su más reciente álbum, Mariza Sings Amália, además de todas las producciones famosas por su sonido íntimo y personal, basadas no solo en sus renovadas exploraciones del fado clásico, sino también en sus propias experiencias. El enfoque de Mariza para cantar fado, una música tradicional portuguesa, abraza lo nuevo sin abandonar nunca lo viejo. Sus primeras grabaciones de fados clásicos, como “Primavera”, mezclaron instrumentación nueva y tradicional, y sus presentaciones en vivo la hicieron merecedora de elogios de la crítica y el público. En el NJPAC, estará acompañada por su antiguo colaborador, Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), así como por los músicos Phelipe Ferreira (guitarra clásica), Adriano Alves (bajo), João Frade (acordeón) y João Freitas. (batería y percusión). A las 7:00 pm en el NJPAC, ubicado en el One Center Street Newark, New Jersey 07102. Boletos en línea en :// www.njpac.org , por teléfono al 1-888-GO-NJPAC (1-888-466-5722) y en la taquilla.

Aproveche la Semana de las Atracciones

Desde ya y hasta el 13 de febrero los neoyorquinos y visitantes pueden reservar las entradas 2 por 1 para más de 45 museos, atracciones, artes escénicas y recorridos guiados que los hará vivir experiencias únicas.

Entre los lugares participantes se encuentran: 9/11 Memorial & Museum; Arcadia Earth Museum; Artechouse; Asia Society and Museum; Bateaux by City Cruises; Beat the Bomb; Bike Rent NYC – Central Park Bike Tours; BKLYN Comedy Club; Carolines on Broadway; Circle Line Sightseeing Cruises; City Cruises by Hornblower; Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum; y el Empire State Building Observatory; entre muchos otros.

La información está disponible en el sitio nycgo.com/mustseeweek.

A reir con “La Vida de los Reyes”

La película biográfica “La Vida de los Reyes” que reseña la exitosa carrera de los comediantes dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes, está disponible en cines selectos de la cadena AMC. La producción muestra en pantalla los 30 años de trabajo del popular dúo cómico, después que iniciaran su trabajo en la televisión nacional de la República Dominicana.

La película está dirigida por Frank Perozo y es una producción de Caribbean Cinemas, la producción general es de Leticia Tonos y el libreto de David Maler y Junior Rosario. “Gracias a todos los dominicanos en el exterior por apoyar nuestros proyectos. Nosotros somos también de la diáspora y conocemos todo lo que pasa el dominicano para triunfar y alcanzar el éxito”, dijo Pozo durante el estreno. Información en: https://www.amctheatres.com/movies/vida-de-los-reyes-la-68332

Cortesía

La nueva exhibición de Alexis Mendoza

El artista cubano Alexis Mendoza inaugura este sábado, en la galería del JVS Project Space, su nueva exhibición “Into the Space of Borderless Possibilities”, inspirada en la idea de derribar fronteras, vallas, pasos fronterizos, elementos que nos dividen y convertir todo el material de estos divisores en obras de arte. Durante los últimos seis años, el artista recopiló material de los pasos fronterizos de varios lugares del mundo. La obra oscila entre los reinos de la nostalgia, la poesía o la fantasía. Mendoza es un artista interdisciplinario, curador independiente y autor, quien ha exhibido sus obras de arte en museos y galerías de todo el mundo. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas en Europa, América Latina y Estados Unidos. Co-fundador y co-creador de la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York, Miembro fundador de BxArts Factory. El JVS Project Space está ubicado en el 181 East de la calle 108th, Manhattan. Información en: https://www.jvsprojectspace.com/into-the-space-of-borderless-possibilities

A bailar en enero con la Ailey Extension

La famosa escuela de danza Ailey Extension está brindando nuevos talleres y clases semanales para ayudar a que el movimiento sea parte de un estilo de vida divertido y saludable de los neoyorquinos. A lo largo de enero, las personas de todas las edades y niveles de experiencia tendrán la oportunidad de explorar nuevos estilos de baile y comenzar a alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico al moverse con los instructores de élite. El programa semanal actualizado ofrece muchas oportunidades nuevas para unirse al baile, ya sea en el estudio del Joan Weill Center for Dance, el edificio más grande de la ciudad de Nueva York dedicado a la danza, o virtualmente desde cualquier lugar donde se encuentren. Los niños de 5 a 11 años y los adolescentes/preadolescentes de 12 a 17 años también pueden moverse con Ailey durante la Serie de baile dominical para niños y adolescentes. Para información, visite: alvinailey.org/extension

Cortesía



Ceremonia de premios del Festival de Cine “Frenzy”

La Ceremonia de Premiación del Frenzy Short-Film Festival 2021 reconocerá a los ganadores del festival de cortos presentados el pasado mes de noviembre durante 10 días. La ceremonia se presentará “online” en la página web del festival, este domingo 23 de enero desde las 8:00 pm. El evento contará con la participación de los miembros del Directorio del BIP y un análisis psicológico de los cortometrajes ganadores con Jaime Estades, ex profesor adjunto de la Universidad de Columbia. Al final de la ceremonia el público podrá ver los cuatro cortometrajes ganadores (Mejor Realizador, Mejor Guionista, Mejor Película del Público 1er lugar, Mejor Guión del Público 1er Lugar).El festival es una iniciativa que se enfoca en las vulnerabilidades sociales y psicológicas de los individuos y las comunidades en general. Información y entradas en: https://www.bip-nyc.com