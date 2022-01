El Barcelona sigue en desgracia: eliminados de la Copa del Rey en octavos y Ansu Fati salió lesionado y llorando del campo [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El FC Barcelona ha vuelto a vivir una noche de terror: los culés fueron eliminados de la Copa del Rey por el Athletic de Bilbao (3-2) y encima perdieron nuevamente a Ansu Fati, su joven estrella, por lesión.

El conjunto dirigido por Xavi nunca estuvo al frente en el marcador. Y apenas al minuto 2′ cayeron en desventaja a raíz del gol de Iker Muniain. Fue un golazo.

Iker Muniain with a beauty to give Athletic Club the lead on Barcelona 👏 pic.twitter.com/yXvGMPdwgY — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Y de un golazo pasamos a otro, esta vez la respuesta culé en el pie de Ferrán Torres, quien niveló las acciones al 20′. Ferran Torres' first goal for Barcelona is an absolute GOLAZO 🔥 pic.twitter.com/jBjPlq0ytn— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

El partido se mantuvo cerrado el resto del tiempo, incluyendo unos minutos finales de infarto. El Athletic Club pegó primero al 85′, en lo que para muchos era la sentencia. ATHLETIC CLUB SCORE IN THE 85TH MINUTE OVER BARCELONA 💥 pic.twitter.com/3OK8EWm709— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Pero Pedri tenía otro plan: la prórroga. Al 93′, el balón de oro juvenil empató el encuentro. El momento anímico era del Barcelona. PEDRI EQUAZLIES AT THE DEATH 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1PnqtwMqor— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

No obstante, la prórroga terminaría en pesadilla para los blaugranas. Ansu Fati, quien ingresó al 61′, salió llorando del campo por una nueva lesión. El chico maravilla se lesionó solo en una carrera para disputar un balón. Se retiró caminando del campo, pero con mucha frustración. Ansu Fati heads down the tunnel with an injury. pic.twitter.com/yhJ4yokXT2— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

La guinda al pastel la puso Jordi Alba, quien al 105′ cometió el penal que generaría el tercer y definitivo gol del Athletic Club. Iker Muniain no erró desde el punto penal. 3-2 y eliminación temprana para el Barcelona. ATHLETIC CLUB BACK IN THE LEAD 😤 pic.twitter.com/jvStqzKlEL— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

La campaña del Barcelona es una de las peores en muchos años. Fueron eliminados de la UEFA Champions League, la Copa del Rey (octavos) y la Supercopa de España (semifinales).

Ahora solo les resta disputar dos competencias en el año: la Europa League y La Liga, en la que se ubican sextos y a 17 puntos del Real Madrid.