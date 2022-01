Hermano de Gael García relata su pesadilla en un centro de rehabilitación del que se escapó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José Emilio García es un joven de 23 años que acaba de relatar en sus redes sociales la pesadilla que vivió en un centro de rehabilitación del que ha decidido fugarse.

Se trata del hermano más joven del actor Gael García Bernal, fruto de la relación que el padre del artista, el productor fallecido José Ángel García, mantuvo con otra mujer tras su primer matrimonio.

A diferencia de Tamara y Darío Yazbek, protagonista este último de la serie de Netflix ‘La Casa de las Flores’, el perfil mediático del otro hermano menor del artista mexicano era prácticamente inexistente hasta ahora, pero sin duda esa situación ha cambiado radicalmente a raíz de las confesiones que realiza sobre su tiempo en la institución, con las que ha denunciado el trato denigrante que sufrió y el peligro que llegó a correr su vida.

Por si eso no fuera suficiente, su particular calvario se enmarca en el primer aniversario de la muerte de su progenitor y en la preocupante etapa que atraviesa su madre, quien se encontraría ingresada en un centro psiquiátrico.

“Para resumir, me tuvieron que llevar a una clínica por depresión y consumo de sustancias y alcohol. Y todo esto en la semana que mi papá cumple un año de fallecer. Estuve ahí todo diciembre. Mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico. Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana. No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones en ese lugar“, menciona una parte de su impactante testimonio.

Actualmente se desconoce el paradero de José Emilio y, por el momento, su famoso hermano no se ha pronunciado sobre este asunto que, si bien, pertenece a su ámbito estrictamente privado y familiar.

“Pensaba que ni en el anexo ni en mi casa me querían. Ando muy mal físicamente de haber corrido de 15 a 20 horas en la (carretera) México-Pachuca para que no me volvieran a agarrar”, reveló en la serie de mensajes que dejó en sus redes sociales y que, sin duda, han preocupado a más de uno.

