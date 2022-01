Médicos reprochan con anuncio que el Hospital General de Tampa alimente a las personas con McDonald’s

En el espectacular que apunta al Hospital General de Tampa en la que puede leerse “I’m Not Lovin’ the Ventilator” (No me encanta el ventilador) como una parodia del eslogan de McDonald’s “I’m lovin’ it” (Me encanta).

En el letrero de 10 pies de alto se advierte que el consumo de comida rápida alta en grasas puede causar obesidad, lo que a su vez pone a los pacientes con COVID en mayor riesgo de intubación.

En el anuncio se pide al hospital que se deshaga del restaurante McDonald’s que se encuentra en el primer piso. La valla publicitaria también alienta a los ciudadanos preocupados por la salud a enviar un tweet a Tampa General Hospital @TGHCares y elegir #FastFoodFree.

"I'M NOT LOVIN' THE VENTILATOR."

A group of thousands of doctors sponsored a controversial new billboard that calls on Tampa General to get rid of the McDonald's restaurant in the hospital.https://t.co/Heq0ZtjMKr pic.twitter.com/o0zX68MK2e

— WFLA NEWS (@WFLA) January 19, 2022