Muere Willy Gutiérrez, padre de la cantante Lisset y profesor del programa ‘La Academia’

Willy Gutiérrez, cantante, compositor y ex profesor en el programa ‘La Academia’, murió este martes tras permanecer varios días hospitalizado, de acuerdo con una publicación que su hija, la cantante y actriz Lisset, realizó este miércoles en redes sociales.

“Con un dolor muy profundo les comparto que el amor más grande, mi adoración, mi maestro, mi mentor, mi sensei, mi guía, mi papito, el más amoroso, ayer (martes) por la noche, el mero día de su cumpleaños, trascendió a otro plano, dejando por su paso un gran legado, de enseñanza, y sobre todo de mucho AMOR”, se lee en el mensaje.

“76 años de amar profundamente la música y ser el mejor ser humano que Dios me pudo mandar; el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo y sin duda, ¡¡el mejor maestro!!! Vivió una vida llena de amor, ¡¡llena de Dios!! Una vida que valió, vale, y valdrá la pena recordar”.

De acuerdo con Lisset, su progenitor luchó contra un cáncer linfático, por lo que tuvo que ser sometido a operaciones y quimioterapias y, a causa de ello, sufrió diversas enfermedades como trombosis pulmonar y dos neumonías.

“Lo entubaron, le pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía después de extubarlo, ¡¡y seguía luchando!! ¡¡Ese era nuestro TITÁN!! Dios no quiso que sufriera y no sufrió. Él no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió, porque además ¡tenía 3 catéteres!”, agregó.

“Se los comparto porque todos ustedes y mis amigos de los medios siempre nos han querido mucho. Y cuando necesitamos sangre, contamos con todo su apoyo incondicional y estamos muy agradecidas toda la familia por eso. ¡¡¡Estuvieron al pendiente de la salud de mi papito amado!!!”. View this post on Instagram A post shared by Willy_Gutierrez (@willygutierrez_oficial)

Lisset también mencionó que no sólo estuvo apartada de sus labores como artistas y estrella de ‘Mi Fortuna Es Amarte’ para cuidar de su papá, sino también porque dio positivo a la Covid-19, aunque afirmó que ya se está recuperando.

De acuerdo con diversos medios de difusión nacional, el cuerpo de Gutiérrez tendrá su sepultura en el Panteón Francés de la Ciudad de México.