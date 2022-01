Gaby Spanic envía un contundente mensaje a los medios de comunicación y a los haters

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz venezolana Gabriela Spanic habló en su cuenta de Instagram sobre los medios de comunicación y los haters, o como ella los llama los “terroristas emocionales” de las redes sociales. En su largo texto aseguró que los medios informativos no pueden vivir sin ella y qué se nota que necesitan de la gente famosa para vender sus revistas.

Junto a una fotografía en la que luce sonriente, la actriz expresó todo lo que piensa al respecto:

“Algunos medios no pueden vivir sin mi! SOY DE MI MISMA Jajajajaja. Se nota que necesitan gente TOP para vender revistas! Pues no les daré la dicha de verme infeliz con tanta difamación! ¡Ya dejen de meterse en la vida privada de los famosos! ¡Inventando información falsa! #QUECOINCIDENCIAS”, dijo al inicio del texto.

La actriz aseguró que siempre que comienza un nuevo proyecto con el que la ven siendo feliz comienzan a hablar negativamente de ella.

“Cada vez que empiezo un proyecto, me ven feliz , agradecida y avanzando empiezan a dispararme a quema ropa! No les da vergüenza ganarse la vida así? Y ni hablar de los haters contratados para perjudicar! Yo les llamo los terroristas emocionales de las redes sociales! Pobres! seguramente no les han dicho un te amo en sus vidas! Por ello tanto odio en sus corazones! ¡De allí viene tanto resentimiento! Quiero expresarles a mis y muy pocos detractores que viven en el anonimato, y que se acobijan de cobardía: ¡Lamento mucho la suerte que les tocó vivir! Pero yo no tengo culpa de ello! Mientras más dardos negativos me lancen, ¡son más bendiciones que Dios me dará ! Y le pido mucho a él ! Que les despeje sus vidas! Y les de aliento, felicidad, salud, abundancia, belleza, fama, que dejen un legado importante a la sociedad! Gracias x la importancia tan grande que me dan! ¡Porque les confieso a mis ángeles que me siento vigilada! Lamento también y mucho quitarles el sueño!”, continúo.

Asimismo, Gabriela Spanic dejó claro que su vida privada es privada, por tanto “no le incumbe a nadie”.

“Transgredir, insultar, enlodar, mentir es muy grotesco. Y no subestimen la inteligencia del público, pues tienen la capacidad de saber quien es cada quien! En criollo no se les puede dar atole con el dedo! Y a la mayoría de los medios de comunicación que son tan buenos y llenos de credibilidad! Gracias, gracias, gracias! Por tanto apoyo! Son grandes y comprenden el gran compromiso que tienen con la sociedad y su público! ¡Los Amo a tiempo! ¡Sigamos avanzando con la frente en alto! Estoy feliz de tantas bendiciones que me ha dado el señor! Mismas bendiciones que les deseo a todossssss de manera infinita!”, finalizó la venezolana.

La publicación de Gabriela Spanic hasta el momento tiene cientos de comentarios y me gustas.

