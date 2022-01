Migbelis Castellanos: “Comenzar el año siendo talento fijo y diario en ‘Enamorándonos’ es un gran logro en mi carrera”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Migbelis Castellano dice estar muy feliz con su nuevo puesto en el programa “Enamorándonos” que se emite por UniMás, conducido por Rafael Araneda y Ana Karina Banda. La conductora de origen venezolano dice estar contenta porque ahora por fin tendrá estabilidad en el show como la reportera de backstage y donde ha aprendido mucho sobre relaciones.

“Comenzar el año siendo talento fijo y diario de ‘Enamorándonos’, pues obviamente es un gran logro en mi carrera. Estoy siendo parte de un reality show del amor siendo la soltera desde el bar; así que obviamente me lo estoy disfrutando mucho, no se siente trabajo, la verdad”.

Una de las reinas de Nuestra Belleza Latina es Migbelis Castellano, y desde que se coronó ha estado trabajando en Univision y aprendiendo todo lo relacionado con el periodismo en diversos programas de entretenimiento de la famosa cadena hispana.

“Se aprenden muchas cosas, la primera es que uno tiene que arriesgarse a hacer las cosas que a veces nos sacan un poquito de confort”, dijo la bella modelo en entrevista con Mezcalent.

También agregó: “Cuando alguien me gusta me da un poquito de miedo, no sé si vaya a perder el tiempo; pero si uno no lo intenta, uno nunca lo va a saber, eso lo he aprendido hasta ahora, y también tener esperanza. Cada vez que veo que se arma una parejita nueva, tengo esperanza de que no me voy a quedar sola”.

