Los famosos influencers Celeste Cellegrini y Banaz se casaron hace unas horas. Varios influencers, celebridades de las redes sociales, asistieron al evento, entre estos Mario Aguilar con su pareja.

Pero más allá de quiénes estuvieron presentes, de cómo fueron vestidos y de en qué consistía el menú, lo que realmente ha destacado es que la youtuber Lizbeth Rodríguez interrumpió la boda de su amiga gritándole al novio: “Dile lo que hiciste el fin de semana pasado”. Ojo que Lizbeth es amiga de la novia, y al parecer por esto quiso advertirla y evitar así el enlace. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Basta decir que Celeste Cellegrini y Banaz sí se casaron y que a Lizbeth Rodríguez la sacaron del lugar. Pero no sin antes que el video de su irrupción en la boda se hiciera tan viral que hasta Chisme No Like tuvo acceso al video del penoso momento. View this post on Instagram A post shared by C E L L E G R I N I (@celestepellegrini)

Después se dijo que todo había sido parte de una broma. Que es parte de generar contenido. Pero nadie volvió a ver a Lizbeth ni en la cermonia y mucho menos durante el resto de la velada y la fiesta, dicen. Pero más allá de cualquier especulación hay que recordar que el contenido que la youtuber ofrece es parte del programa de infieles. El cual tiene mucho éxito en YouTube, ya que varios de sus videos poseen millones de vistas.