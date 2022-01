Bebé hispana baleada en Nueva York celebró su primer cumpleaños “de milagro” en el hospital, luego de cirugía cerebral; pistolero sigue libre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Catherine Ortiz, la bebé que fue alcanzada en la cara por una bala perdida en El Bronx (NYC), celebró milagrosamente ayer su primer cumpleaños en el hospital, recuperándose de una cirugía cerebral.

Según New York Post, fue una tía suya, Marta Orellana, quien creó una página de GoFundMe que creó llamada “Catherine’s Warrior Fund” para los gastos médicos. Allí dijo que la niña aún se estaba recuperando después de que le dispararon el miércoles por la noche sentada en un automóvil estacionado con su madre Miraida Gómez, mientras su padre Louis Ortiz, hacía unas compras.

“Como muchos de ustedes sabrán, Catherine sufrió un trauma horrible. Fue alcanzada por una bala perdida en la mejilla izquierda mientras estaba sentada en el asiento del automóvil. Ha tenido que someterse a una cirugía cerebral y todavía está en el hospital recuperándose”, escribió Orellana en la página GoFundMe.

“Me gustaría ayudar a Catherine y su familia con alguna asistencia financiera. Ya tienen que lidiar con muchas cosas y lo último de lo que deben preocuparse son todos los problemas financieros que surgen del tratamiento médico, especialmente con tener que ausentarse del trabajo y aún así tener que cubrir los elementos esenciales de su hija mientras se recupera”, agregó.

La casi tragedia mortal sucedió cerca de la intersección de East 198th Street y Valentine Avenue. Un video publicado por la policía de Nueva York captó al pistolero cuya bala golpeó a la bebé, disparando salvajemente cerca de la mientras perseguía a un objetivo no identificado.

“Me quedaré en estas calles hasta que esta ciudad esté a salvo”, dijo el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa en el lugar la noche del miércoles, después de visitar a la familia hispana víctima en el hospital, comprometiéndose a evitar que ocurran incidentes similares en el futuro.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.