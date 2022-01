Rams evita otro título de Tom Brady al clasificar a la final de la conferencia nacional en la NFL [Videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Angeles Rams eliminaron este domingo a los campeones del Super Bowl LV, los Tampa Bay Buccaneers, con marcador de 30-27 y jugarán la final de la Conferencia Nacional de la NFL ante los San Francisco 49ers.

Los Rams, monarcas del Oeste, regresan al duelo por el título de la NFC luego del que jugaron en 2019 ante los New Orleans Saints.

Los Buccaneers, segunda mejor ofensiva de la liga y dueños del Sur de la Nacional se atascaron en su intento de llegar por segundo año consecutivo a disputar el campeonato de la NFC a pesar de ser liderados por Tom Brady, máximo ganador de Super Bowls en la NFL.

Con Los Angeles, Matthew Stafford, el pasador más interceptado en la temporada con 17, ejecutó de manera sobresaliente en el duelo que terminó con 366 yardas, dos pases de anotación, un TD por tierra y sin intercepciones.

Su rival Brady, de 44 años, el mariscal de campo con más anotaciones en la campaña con 43, acabó el partido con 329 yardas, un TD, una intercepción y fue capturado tres veces.

En el primer cuarto los Rams tomaron ventaja de tres puntos en su serie inaugural y alargaron a 10 la diferencia en su siguiente ataque que culminó con un pase a las diagonales de Stafford para su ala cerrada Kendall Blanton.

La ofensiva de Tampa Bay, padeció en sus ofensivas de la primera mitad por la ausencia de su liniero Tristan Wirfs, lesionado, baja que provocó que Brady sufriera una intensa presión.

En el inicio del segundo cuarto Los Angeles se alejó 17-3 con un envío de TD de 70 yardas hacia Cooper Kupp seleccionado Pro Bowl y cuarto jugador en la historia de la NFL en ganar la triple corona al sumar más yardas, 1.947; más atrapadas, 145; y más TD, 16; en 2021.

Antes de descanso los visitantes alargaron la diferencia con otro gol de campo a 20-3, mientras que la línea que protege a Brady no pudo evitar la primera captura sobre Brady, quien una jugada después sufrió la intercepción del profundo Nick Scott.

Un error que los Rams no pudieron capitalizar con una anotación, a 15 segundos del final del primer medio, porque su corredor Cam Akers soltó el balón en la yarda dos de los Buccaneers.

En el tercer cuarto Los Angeles mantuvieron el rodillo sobre la defensiva local; establecieron un ataque de 72 yardas que terminaron con una jugada personal de Stafford para alejarse 27-3.

De regreso en el campo la ofensiva de Tampa Bay se estrelló por novena serie al hilo con la pared levantada por los Rams luego de una ofensiva que recorrió 62 yardas y se conformó con un gol de campo para acortar 27-6.

Un balón suelto de Copper Kupp dentro de su yarda 30 avivó la esperanza de la escuadra local al por fin lograr una anotación con una carrera de Leonard Fournette que puso el marcador 27-13. PLAYOFF LENNY IS BACK IN THE END ZONE.@Buccaneers closing in on the gap, 27-13.



📺: #LARvsTB on NBC

📱: https://t.co/6Hz1DjFj3t pic.twitter.com/GzSjfC9iw4— NFL (@NFL) January 23, 2022

En el último periodo Brady conectó con Mike Evans para acercarse 27-20 y empataron 27-27 con otra anotación por tierra de Fournette. BRADY TO EVANS FOR A 55 YARD TD. WOW.



📺: #LARvsTB on NBC

📱: https://t.co/6Hz1DjFj3t pic.twitter.com/MUMJ2EQYBH— NFL (@NFL) January 23, 2022



📺: #LARvsTB on NBC

📱: https://t.co/6Hz1DjFj3t pic.twitter.com/sjPdUuExuf— NFL (@NFL) January 23, 2022

En la última ofensiva del duelo Stafford conectó un pase de 44 yardas con Kupp que dejó el balón listo para que el pateador Matt Gay anotara el gol de campo de la victoria 30-27. RAMS WIN. WHAT A GAME.#LARvsTB | #NFLPlayoffs pic.twitter.com/FyEPdaXaqd— NFL (@NFL) January 23, 2022

