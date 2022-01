Se quedó en 16 convertidos: Benzema falló el primer penal de su carrera con el Real Madrid [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Y al lanzamiento número 17 Karim Benzema falló un penal con la camiseta del Real Madrid desde su llegada en 2009. Fue frente al Elche en el Santiago Bernabéu al minuto 33 del partido correspondiente a la jornada 22 de La Liga.

Benzema nunca había sido el lanzador indiscutible de penales en el Real Madrid y eso que es el nueve y nunca falló un cobro. Antes estaba Cristiano Ronaldo y tras la marcha del portugués, la responsabilidad recayó en Sergio Ramos. Los siempre efectivos también.

Sin embargo, las veces que el ‘Gato’ asumió la responsabilidad cumplió a cabalidad. De hecho, en los últimos 9 penaltis lanzados todos fueron hacia su izquierda y los facturó (7 en Liga + 1 en Champions + 1 en Supercopa).

¡¡LA VOLÓ!! ⚽️❌



Karim Benzema falló desde los once pasos y el Real Madrid lo empata contra el Elche.

pic.twitter.com/52950YTYpg— Garra Sports  (@GarraSportsMx) January 23, 2022

Contra Elche se imaginó que lo tenían estudiado y fue así. El guardameta Edgar Badía fue hacia ese costado y Benzema cambió a la derecha. Resultado: balón por encima del travesaño y a las gradas. Pleno de 16/16 penaltis de Karim @Benzema con el Real Madrid

—2010/11: 1/1 vs MUR

—2017/18: 2/2 vs ALA, LPA

—2018/19: 3/3 vs GIR, LEV, VALL

—2019/20: 5/5 vs LEG, EIB, BET, ALA, VIL

—2020/21: 1/1 vs CÁD

—2021/22: 4/4 vs CEL, SHE, VAL, ATH pic.twitter.com/Z3DxURmgyZ— LaLigaEnNúmeros ⚽️ (@laligaennumeros) January 16, 2022

