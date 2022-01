Evan Rachel Wood sostiene que Marilyn Manson la violó mientras rodaban el videoclip de ‘Heart-Shaped Glasses’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En febrero de 2021 Evan Rachel Wood identificó por primera vez al hombre que llevaba años asegurando que le lavó el cerebro aprovechándose de su juventud cuando era una adolescente y la sometió a una serie de abusos que le causaron un estrés postraumático con el que aún sigue lidiando a día de hoy.

La actriz se estaba refiriendo a su antiguo prometido Marilyn Manson, tal y como siempre se había sospechado, y la publicación de Instagram que ella compartió hablando de su experiencia llevó a otra decena de mujeres a romper su silencio para acusar al músico de abusar física y psicológicamente de ellas y de acosarlas e intimidarlas para controlarlas en todos los sentidos.

En el nuevo documental ‘Phoenix Rising’, que cuenta la historia de su vida y su carrera, la protagonista de la serie ‘Westworld’ revela que su entonces novio se comportó supuestamente de manera inapropiada mientras grababan juntos un vídeo musical para su sencillo ‘Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)’ en 2007. Según su versión de los hechos, Mason ignoró por completo el guion que se había elaborado de antemano y la agredió sexualmente ante todos los presentes.

“Habíamos hablado de hacer una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban rodando, empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca había aceptado hacer nada parecido. Soy una actriz profesional, llevo haciendo esto toda mi vida, y nunca había estado en un set tan poco profesional hasta aquel día. Era un completo caos y no me sentía segura. Nadie me cuidaba“, ha afirmado.

La intérprete alega que no supo cómo reaccionar porque la habían “condicionado y entrenado” para no quejarse nunca “como si fuera un buen soldado”, y por eso permitió que el rodaje siguiera adelante. “Me sentí asqueada, como si hubiera hecho algo vergonzoso, y me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer delito contra mi persona y, esencialmente, me violó ante la cámara“, ha añadido.