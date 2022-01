Macaulay Culkin y Brenda Song, quienes dieron la bienvenida a su hija Dakota en abril pasado, decidieron comprometerse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor de ‘Home Alone’, Macaulay Culkin y la ex estrella de Disney, Brenda Song se dirigen al altar.

La pareja que lleva cuatro años de relación y que recientemente se convirtieron en padres de una niña a la que nombraron Dakota están comprometidos, según la revista People.

Song, de 33 años, fue fotografiada luciendo un anillo de diamantes en su mano izquierda mientras paseaba por Beverly Hills.

Culkin y Brenda se conocieron en el set de ‘Changeland’ en Tailandia y se vincularon sentimentalmente por primera vez cuando fueron vistos en julio de 2017 cenando en Craig’s, un restaurante italiano en Los Ángeles.

Aunque los actores mantienen su relación en privado en las redes sociales, la actriz de ‘Dollface’ compartió un mensaje especial de Instagram para su novio en agosto de 2020 con motivo de su cumpleaños número 40.

“Feliz cumpleaños 40 a este ser mágico. Podría sentarme aquí y escribir interminablemente sobre lo maravilloso, amable, amoroso, genuino, leal, honesto, brillante e hilarante que eres, y lo agradecido que estoy de poder compartir y hacer esta vida contigo”, escribió en el pie de foto.

Pero en primer lugar, eso me llevaría una eternidad y, en segundo lugar, ni siquiera verás esto porque nunca usas Instagram. Mi unicornio que nunca pensé que podría existir, soy la persona más afortunada del mundo porque me amas”. View this post on Instagram A post shared by Brenda Song (@brendasong)

