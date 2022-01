Paquita la del Barrio cancela concierto por problemas de salud y manda mensaje desde su cama

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Paquita la del Barrio puso en alerta a sus fanáticos, luego de cancelar sus presentaciones en la Feria de Moroleón 2022, en Guanajuato, México, debido a problemas de salud.

La intérprete de “Rata de Dos Patas” apareció en un video que subió a Instagram, recostada en una cama explicando su actual condición física.

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente, no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado y me pidieron guardar reposo y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo.

“Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado, les pido mil disculpas a todo el público de Moroleón, espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes”, dijo.

Según un comunicado que lanzó su oficina, la cantante deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas derivado de un procedimiento médico que se realizó para aliviar el dolor que venía presentando en el nervio ciático. View this post on Instagram A post shared by Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

