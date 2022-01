Toni Kroos revela sus problemas con el alcohol: “Bebía tequila por frustración”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Disciplinado, así ha sido Toni Kroos a lo largo de su trayectoria. Una muestra de esto es la cantidad de títulos que ha ganado a nivel de clubes y selección. Sin embargo, el mediocampista alemán es consciente de que tuvo una época en la que bebía alcohol para celebrar u olvidar los resultados del fútbol.

Durante un episodio del podcast Einfach mal Luppen, que comparte con su hermano Felix, el jugador del Real Madrid repasó a algunos momentos de su vida deportiva. Allí recordó que el peor momento que tuvo con la bebida, especialmente con el tequila, fue cuando perdió la final de la Champions League que perdió por penales en 2012, en el Allianz Arena, cuando defendía la camiseta del Bayern Munich.

“Después de la final de la Champions contra el Chelsea, recuerdo haber bebido por frustración. Estuve a punto de necesitar un médico de emergencia. No había otra manera de aliviar el dolor”, indicó Kroos.

Borrachera mundialista

El alemán también confesó que recurrió al tequila cuando se llevó el Mundial de 2014 ante Argentina. Los efectos provocados por la bebida no le gustaron, según contó, y eso lo motivó a dejar la bebida.

“Me propuse a beber caballitos de tequila con todos esa noche, pero fracasé miserablemente. Tomaba tequila porque era lo único que me gustaba. No me sentía bien, y ahí fue donde entendí que beber alcohol no es bueno. No pude mirar más el tequila desde esa noche, lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño”, afirmó Toni.

Asimismo, comentó el detalle que tuvo Pep Guardiola, su entrenador en el Bayern, justo antes de la final del Mundial: “Aún no estaba claro en qué club jugaría cuando volviera, y Guardiola me escribió y me deseó todo lo mejor para el final. Pensé que era bastante agradable”.

También puedes leer: Frenkie De Jong contradice a Laporta: “Me da pena decir que estamos orgullosos cuando perdemos”