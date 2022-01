Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

50 Cent reveló que su próximo disco será su último lanzamiento, sin embargo, aseguró que no se retirará de la música.

Anteriormente, el rapero había compartido a través de redes sociales una publicación junto a una descripción que causó revuelo entre sus seguidores.

“Sonríe, mi próximo álbum podría ser el último“, escribió.

Durante una entrevista para promocionar la serie spin-off de ‘Power Book IV: Force’, 50 Cent confirmó que su próximo lanzamiento será su último proyecto de larga duración, pero que continuará lanzando música, la cual estará vinculada a su trabajo en la televisión.

Curtis James Jackson, (su nombre completo), cuenta con cinco álbumes de estudio en solitario: Get Rich or Die Tryin (2003), The Massacre (2005), Curtis (2007), Before I Self Destruct (2009) y Animal Ambition (2014).

De acuerdo al portal NME, el rapero ha comentado sobre dar seguimiento al disco Animal Ambition, pero hasta ahora no se ha materializado nada.

