Shaquille O’Neal: Lo que muchas personas no entienden es que los Lakers están justo donde quieren

Los Ángeles Lakers siguen sin mejorar en la actual temporada y están sumando derrotas de manera consecutiva, siendo la última ante Atlanta Hawks con un marcador de 129 por 121. Sin embargo, el histórico ex jugador del equipo angelino, Shaquille O’Neal dio su punto de vista sobre el momento de los dorados con purpura y una de sus palabras fueron que el público tiene que esperar a los playoffs porque los Lakers están justo donde quieren.

“Lo que muchas personas no entienden es que los Lakers están justo donde quieren. Cuando eres más grande, te dices a ti mismo que esperes a los Playoffs. Así que aunque no estén jugando excelente, todavía están en el noveno puesto. Si yo fuera ellos, no quiero jugar contra Phoenix o Golden State en la primera ronda. Iría por Memphis“, declaró Shaquille O’Neal a SportsCasting.com

Los dirigidos por Frank Vogel, han caído al noveno puesto, después de sumar su tercera derrota de manera consecutiva y ahora están a 17 juegos del primer lugar de la Conferencia Oeste de la NBA. Además de estar a una victoria de Los Ángeles Clippers y a uno y medio de Minnesota Timberwolves.

“Así piensas cuando eres más viejo. Cuando te enfrentas a LeBron o Carmelo, el oponente jugará muy confundido. Si me juego contra alguien, no voy a enloquecerme por ti como tú te enloqueces por mí. Pero luego, cuando sabemos lo que hay en juego en los Playoffs, están justo donde quieren”, finalizó el histórico ex jugador.

Todavía queda mucho camino por recorrer y el equipo más laureado del baloncesto sigue buscando la fórmula para poder hilvanar suficientes victorias que le sirvan para asegurar su presencia en un nuevo playoffs. Además, lo importante por ahora es mantener a LeBron James y a Anthony Davis saludables para afrontar lo que resta de campaña.