Muerte a puñaladas frente a restaurante mexicano de Nueva York en plena nevada; piden revocarle licencia de licores

Kevin Cuatlacuatl, adolescente de 19 años, fue arrestado después de presuntamente apuñalar a dos jóvenes de 22 años, matando a uno de ellos, durante una gran pelea afuera de un restaurante mexicano en Bay Ridge (Brooklyn), dijo la policía.

Cuatlacuatl fue acusado de homicidio por el apuñalamiento que dejó muerto a Anthony Donofrio frente a “Catrinas Mexican Grill” en 7316 3rd Avenue, alrededor de las 3:40 a.m. del sábado, en plena nevada.

Donofrio había sido apuñalado en el pecho y fue declarado muerto en el NYU Langone Hospital-Brooklyn. Otro joven fue encontrado en el lugar con heridas en la cabeza. Esa segunda víctima no identificada fue hospitalizada en el mismo centro en condición estable, indicó New York Post.

En una declaración emitida por el senador estatal Andrew Gounardes (D) más tarde el sábado en Twitter, dijo que trabajará con “colegas en el gobierno” y NYPD para que “se revoque la licencia de licor de Catrina”.

“Este acto de violencia sin sentido es parte de un patrón peligroso y bien documentado de comportamiento ilegal e imprudente en este establecimiento a lo largo de los años”, dijo el senador. “Está claro que los dueños de Catrina’s no tienen intención de cumplir con la ley, no tienen consideración por el vecindario en el que operan, y menos aún por mantener seguros a sus propios clientes”.