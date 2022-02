Nick Cannon volverá a ser padre y su ex reacciona tras el fallecimiento de su único hijo en común

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nick Cannon y su pareja, la modelo Bre Tiesi, celebraron el pasado fin de semana, en California, una fiesta con allegados en la que revelaron el sexo del bebé que se encuentran esperando, que será un niño y el octavo hijo del rapero.

Cannon ya es padre de los mellizos de diez años Moroccan y Monroe con su antigua esposa Mariah Carey, de un niño y una niña con Brittany Bell y de unos gemelos de siete meses, Zion y Zillion, con Abby de la Rosa.

Nick explicó a través de su programa de televisión que no había compartido antes la feliz noticia porque no sabía cuándo sería el momento adecuado para hacerlo, ya que su hijo Zen, fruto de su relación con Alyssa Scott, falleció con tan solo cinco meses a causa de un tumor cerebral y él quería respetar el período de duelo de la madre del pequeño.

“Perdí a mi hijo menor por una condición llamada hidrocefalia que era más o menos un tumor cerebral maligno e invasivo en la línea media, un cáncer cerebral. Es duro”, dijo el pasado diciembre totalmente devastado mientras detallaba la batalla de su hijo.

“Siempre me di cuenta de que tenía tos, así que quería comprobarlo. Tenía una respiración interesante y cuando tenía dos meses, me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño. No pensamos más sobre eso, pero quería llevarlo al médico por su sinusitis y respiración. Pensamos que sería un chequeo de rutina”, explicó.

Ahora ha sido la propia Alyssa quien reaccionó al anuncio de la próxima paternidad de su ex para darle las gracias a todas las personas que le han enviado mensajes en las últimas horas preguntándole cómo se encuentra.

También reconoció que le resulta muy doloroso que la muerte de su hijo se esté asociando al bebé que Nick espera con Bre, pero no piensa decir nada más al respecto.

“Siempre digo que Zen expandió mi corazón de una manera que nunca creí posible. Llenó ese espacio de compasión, sabiendo que yo lo necesitaría más. Es doloroso que mi hijo sea parte de conversaciones que no están alineadas con su luz y su legado. No es algo que haya elegido para él o para mí. Es importante para mí hacerles saber a todos que estoy en paz. Abordo esta situación desde el amor. No pienso juzgar a nadie“, aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Alyssa afirmó que tanto Nick como ella sabían desde agosto que el tiempo de Zen en esta tierra sería “limitado” y prefiere centrarse en pensar que ambos estuvieron totalmente presentes en la vida de su pequeño.

“Ese fin de semana hice un esfuerzo por pasar el mayor tiempo posible con mi hijo Zen. Nos levantamos el domingo y Alyssa y yo fuimos con él al mar. Después regresé a Nueva York para el show. Pero en el aeropuerto recibí una llamada para que regresara con Zen”, relató Nick en su momento, que no pudo contener su tristeza al contar cómo fue el último abrazo con su pequeño. “No solo pudimos ver el amanecer, sino que también pudimos ver el atardecer”, dijo.

A los dos meses de vida, el bebé fue diagnosticado con hidrocefalia y lo sometieron a una intervención quirúrgica que, sin embargo, no pudo frenar el desarrollo de la enfermedad. Desde entonces, el estado de Zen se fue agravando.

