Nick Cannon ‘se tomará un descanso’ tras tener 4 hijos en menos de un año

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A lo largo del último año, Nick Cannon dio la bienvenida a cuatro nuevos hijos con tres mujeres diferentes para elevar hasta siete el número total de hijos que tiene, incluidos los mellizos que comparte con su exesposa Mariah Carey.

Su ex Brittany Bell, con quien tiene un niño de 4 años, dio a luz a una niña llamada Powerful Queen en diciembre de 2020, Abby De La Rosa tuvo a los gemelos Zion y Zillion el pasado 14 de junio y tan solo nueve días más tarde nació su hijo Zen, fruto de su relación con Alyssa Scott.

Cuando salió a la luz esta sorprendente información hace unos meses, el cantante alegó que él no había planeado el nacimiento de ninguno de los bebés, pero que recibió la noticia de que sus parejas sentimentales estaban embarazadas con una inmensa alegría.

Sin embargo, ahora decidió no seguir ampliando esa familia tan numerosa por el momento, al menos por su parte, y tomó medidas drásticas para asegurarse de que no surjan ‘sorpresas’.

“Estoy tratando de calmarme un poco. Voy a tomar un descanso de tener hijos. Me he centrado en relajarme. Ahora mismo me estoy dando mi espacio, concentrándome, mirando hacia el interior y poniendo en práctica el celibato. Ya tengo bastantes hijos, y ya me he divertido lo suficiente. Estoy bien por ahora… Lo estoy intentando”, explicó en el podcast ‘Drink Champs’.

Su plan implica no mantener relaciones sexuales al menos hasta 2022 para concentrarse en ser el mejor padre y hombre de negocios posible. Queda por ver si lo consigue, pues no sonó convincente, ya que está abierto a seguir expandiendo su familia en el futuro.

“Vengo de una gran familia, tengo varios hermanos, y al haber sido criado en una familia poco ortodoxa por mis abuelos a veces, he experimentado una crianza tan amplia que siento tanto amor y pasión por niños y familia. Yo también quiero una familia grande. El Señor me ha bendecido con lo que pedí. Pide y recibirás”, expresó.

SIGUE LEYENDO: Kevin Hart paga una valla publicitaria con mensaje para Nick Cannon, y hace público su número de celular

– Netflix otorgará beca de $5.4 millones de dólares en honor a Chadwick Boseman en la Howard University

– YouTube elimina los canales oficiales del cantante R. Kelly tras ser declarado culpable de tráfico sexual