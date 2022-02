“No quiero líos; si nos cruzamos, no existo”: El mensaje de WhatsApp que envió el padre de una niña de la que no desea hacerse responsable

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hay muchas parejas que desean que su vida de familia lleve determinado ritmo y camino, por lo que tienen una planeación bien cimentada respecto al cuándo será el momento adecuado para convertirse en padres.

Sin embargo, hay muchos otros que sin buscarlo o desearlos son sorprendidos por los designios de un ser supremo que decide poner en sus manos el cuidado de una nueva vida, rol que tristemente muchos no desean asumir.

En estos tiempos se habla mucho sobre la paternidad responsable, la cual implica un involucramiento activo, tanto de la madre como del padre, no solo en el tema de la provisión de cuestiones económicas, sino también en cosas de crianza y la vida cotidiana de los hijos.

Sobre el tema se ha vuelto viral un tuit compartido por una usuaria de esta red social identificada como @danielarmxs, quien evidenció al padre de su pequeña hija Gala, al cual se le hizo fácil desligarse de toda responsabilidad con la bebé a través de un cruel mensaje de WhatsApp.

“Pero mamá siempre tiene que poder”, fue el texto que escribió la joven madre para acompañar la captura de pantalla con el mensaje escrito por el papá de su hija, el cual sin más, le informó que a partir de ese momento no quería saber nada de ella ni de la niña e incluso, si en algún momento llegaban a coincidir, haría que no la conocería.

“Daniela te mando este mensaje para no hacer esperar más, ni para que haya más problemas y que quede todo en claro. Mirá, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla… Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos. No quisiera llegar a que se arme un lio grande. La plata se la voy a seguir dando igualmente siempre. Chau”, es parte del mensaje escrito por el hombre.

pero mamá siempre tiene que poder.. pic.twitter.com/jBr2cr9Eyz — dani (@danielaramxs) February 1, 2022

Rápidamente el mensaje se volvió viral y decenas de usuarios externaron su repudio hacia ese hombre que no quiere volver a saber nada de su hija y mostrándole todo el apoyo a Daniela para que siga adelante con su vida, pues su más grande motor siempre será la pequeña Gala.

Otros también le hicieron ver que el padre de la menor, por lo menos actuó con honestidad y que quizá es mucho mejor que él no esté presente en sus vidas.

Finalmente la protagonista de esta triste historia agradeció las muestras de cariño, asegurando que “el tiempo pondrá todo en su lugar”.

