Perú-Ecuador: La Tri huele a Qatar 2022 y La Blanquirroja dormirá en puestos de repechaje

Perú y Ecuador empataron a un gol en el Estadio Nacional de Lima. La Tri prácticamente aseguró su boleto a Qatar 2022, mientras que La Blanquirroja terminó la jornada en puestos de repechaje.

Fue un partidazo, el mejor de la jornada en las peleadas Eliminatorias Sudamericanas. Perú tomó la posesión del balón, pero en cuanto a ataques de peligro y oportunidades creadas, el duelo fue parejo.

De hecho, Ecuador tomó rápido la ventaja en el primer tiempo gracias a Michael Estrada, quien recibió una asistencia de lujo por parte de Félix Torres. Con ese gol al 2′, La Tri estaba clasificando de forma automática al Mundial.

Felix Torres with an INCREDIBLE assist to Michael Estrada & Ecuador goes up early! #PERvECU pic.twitter.com/bUeRHvfYJX — fuboTV (@fuboTV) February 2, 2022

No obstante, Perú respondió, y al menos por una jornada, arruinó la celebración de Ecuador.

Edison Flores, héroe en el triunfo sobre Colombia, volvió a tomar las riendas de Perú e igualó el marcador al 69′.

Con el empate, La Blanquirroja seguía sin poder tomar el cuarto lugar de Uruguay, pero sí extendía por un punto más la distancia con Chile (6to) y Colombia (7mo).

After VAR, this goal stands and Peru is level with Ecuador. The home crowd going wild! #ECUvsPER pic.twitter.com/p74HCnmxAH— fuboTV (@fuboTV) February 2, 2022

No hubo más goles. El empate era valioso para ambas selecciones en su camino a Qatar 2022. Aunque la intensidad nunca bajó, ninguno pudo hacerle más daño a su rival. El marcador fue el más justo.

Para que Ecuador no vaya a Qatar tendría que ocurrir una tragedia. La Tri estará en la cita mundialista con solo sumar un punto en una de sus últimas dos presentaciones, las cuales serán ante Paraguay (visita) y Argentina (local).