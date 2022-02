Aficionado de los 49ers termina en coma tras supuesta golpiza fuera del SoFi Stadium durante el campeonato de la NFC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía está investigando una supuesta golpiza que habría recibió un fanático de los 49ers de San Francisco, mismo que fue encontrado gravemente herido en el estacionamiento del SoFi Stadium durante el partido de campeonato de la NFC del domingo contra los Rams.

Daniel Luna, dueño de un restaurante de Oakland, permanece hospitalizado en el Centro Médico Harbor-UCLA en lo que la policía de Inglewood dijo que era un coma inducido médicamente.

Luna, de 40 años, fue descubierto en el suelo por paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en el lote L del estadio alrededor de las 4 pm, momento del inicio del juego para definir a uno de los participantes del Super Bowl LVI entre los Rams y los 49ers, según dijo el teniente de la policía de Inglewood, Geoffrey Meeks a Los Angeles Times.

Luna vestía una camiseta de San Francisco y pantalones negros, agregó Meeks.

La golpiza habría sucedido durante el Campeonato de la NFC. (Foto: Ronald Martinez/Getty Images)

El personal de la sala de emergencias de Harbor-UCLA notó heridas que sugerían que Luna había sido atacado y se comunicó con la policía de Inglewood más tarde esa noche.

“Creen que sufrió un ataque en la parte superior del cuerpo y el área facial en el estadio”, dijo Meeks. Los detectives están trabajando con los funcionarios del estadio para determinar qué le sucedió a Luna, dijo.

“Confiamos en gran medida en un video para tratar de identificar a las personas involucradas”, dijo. “No vamos a dejar piedra sin remover”.

Más de 70,000 personas estuvieron presentes el domingo para ver a los Rams vencer a los 49ers 20-17 para avanzar al Super Bowl, que el estadio SoFi albergará el 13 de febrero. Se esperaban tantos aficionados de San Francisco que las esposas de algunos jugadores de Los Ángeles hicieron campaña en redes sociales para regalar boletos a los aficionados de los Rams.

Una portavoz del estadio se negó a comentar sobre el caso de Luna, citando la investigación policial.

Luna creció en el Área de la Bahía y es propietario de un restaurante de fusión peruana, Mistura, en Piedmont Avenue en Oakland, según informes publicados sobre el restaurante. Su sitio web indicó este miércoles que estaba cerrado temporalmente.

Luna voló a Los Ángeles y asistió solo al juego después de que otros fanáticos que lo acompañarían cancelaron, dijo Vernon Hill, un amigo de Oakland a Los Angeles Times; agregó que Luna solía hacer una crónica de sus salidas en fotos y las compartía con amigos y familiares, pero no recibieron las imágenes habituales el domingo por la noche.

Geoffrey Meeks agregó que hasta ahora en la investigación, “no hemos encontrado ninguna información” que sugiera que Luna fuera atacado por ser fanático de los 49ers de San Francisco. Stay in the KNOW! With Super Bowl 56 around the corner, don't miss out on important information like traffic updates and emergencies. Text 888-777 to sign up! pic.twitter.com/1dPB1t73kD— Inglewood Police (@Inglewood_PD) February 1, 2022

