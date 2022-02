Mujer finge tener Covid para no ir al trabajo; su jefe la capta en plena fiesta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ante el repunte de casos COVID que ha llegado con el inicio del 2022, una mujer estadounidense intentó sacar ventaja haciendo creer a su jefe que había contraído la enfermedad para poder ir a una fiesta en viernes, sin esperarse que su jefe se daría cuenta de todo y la confrontaría.



La usuaria @elliemiddleton1973 compartió en TikTok la historia de cómo está a punto de perder su trabajo tras intentar engañar a su jefe.



“Fingí tener Covid para faltar al trabajo pero recibí un mensaje de mi jefe que arruinó todo”, aseguró Ellie Middleton en el video.



La mujer mostró una captura de pantalla en la que se lee la forma en la que su jefe la confrontó.

“¿Dónde estás?”, le preguntó su jefe.



Ella respondió que se encontraba en su casa, pero su jefe la cuestionó directamente por estar afuera sin respetar los protocolos de sanidad: “¿Cómo es que estás afuera?”, dijo él.



“No estoy, ¿por qué pensaste eso?”, respondió la mujer.



Sin rodeos, el jefe le explicó que se dio cuenta de su salida por las historias de Snapchat de su amiga.



“Mi resultado fue negativo, hice uno de los PCR que tiene mi madre ya que ella trabaja en un hogar de ancianos y me dieron el resultado rápido… Así que fui a la fiesta de cumpleaños de Lily solo para mostrar mi cara, pero puedo volver al trabajo mañana porque soy negativo”, escribió la joven en su intento de tapar su error.



Pero su jefe le pidió que le mandara el correo con el resultado negativo. Ella insistió en que sólo estaba esperando a que le hicieran llegar sus resultados de otra prueba que se había realizado.

“Ya sólo estoy esperando a que me llegue un mensaje que diga que me despidieron”, dijo a los demás usuarios en TikTok.



Tras su mentira descubierta, algunos usuarios de redes la aconsejaron para triunfar en ese tipo de situaciones: “Primera regla, hermana, si finges estar enferma, no tienes que publicar videos ni fotos durante al menos un mes”; le escribieron en los comentarios.



“Yo hice lo mismo pero falsifiqué un correo electrónico positivo. En vez de reenviarlo, hice captura de pantalla”, añade otro usuario.

Te puede interesar: