Hernán Darío Gómez arremetió contra Estados Unidos tras el sufrimiento de Honduras por las condiciones climáticas

El colombiano Hernán Darío Gómez, seleccionador de Honduras, aseguró este miércoles que le es imposible evaluar el desempeño de su equipo en el partido ante Estados Unidos por las condiciones climáticas de Minnesota.

“Yo qué me voy hacer un análisis de mi equipo, de los jugadores, no me cabe y no soy capaz de hacerlo. Tengo el vestuario con todos los muchachos con malestar, hay jugadores con suero”, explicó luego de la derrota de Honduras por 3-0 ante Estados Unidos en la undécima jornada del octogonal final de la Concacaf al Mundial Catar 2022.

Honduras jugó en el Allianz Field de Minnesota a menos 17 grados celsius, algo que provocó que dos futbolistas centroamericanos no pudieran disputar el segundo tiempo.

Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante #USA 🇺🇸 por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio #AllianzField. — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) February 3, 2022

“El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve, no puedo hacer un análisis del partido con este clima. No soy capaz de hacerlo; no es un espectáculo de fútbol” insistió el ‘Bolillo’ Gómez, quien también afirmó que él no es el causante de que Honduras ya no tenga posibilidades de ir a Catar y esté en el fondo de las eliminatorias de la Concacaf con solo tres puntos en 11 partidos.

“Yo no siento que sea el problema. Yo llegué y cogí una herencia, Honduras estaba última, casi eliminada. Nosotros estamos formando, pero no es fácil, estoy buscando lo mejor. Ahora hay que seguir trabajando y luchando porque no soy de entregar las cosas fáciles. Esto no puede durar siempre, solo lo quita el tiempo”, añadió.

Gómez señaló que su mente ya no está en lo que pueda pasar en los últimos tres partidos de la eliminatoria a Catar porque piensa en clasificar a Honduras al Mundial de 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

“Este proceso ha sido difícil para mí porque es la primera vez que vivo esta situación, pero ya tengo cariño a Honduras y soy un hombre de retos. Donde he ido es a resolver problemas, este es más difícil, pero no me arrepiento. Yo quiero estar y trabajar para el 2026”, expresó.

¡ESCANDALOSO! Dos jugadores de la selección de Honduras🇭🇳 debieron abandonar la cancha en el entretiempo tras sufrir evidentes signos de hipotermia. 'Buba López y Romell Quioto fueron tratados con suero.



📌La sensación térmica en Minnesota fue de -30 GRADOS. pic.twitter.com/j5gp4R28nG— Express Futbol (@ExpressFutbolCL) February 3, 2022

El colombiano negó que los directivos de la Federación Hondureña de Fútbol sean responsables del mal presente del cuadro centroamericano.

“Los directivos no tienen culpa en esto. Uno debe seleccionar a los mejores, no señalen a los directivos, no juegan no dirigen, la situación es difícil”, finalizó.

