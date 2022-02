Ya van 15 clasificados al Mundial Qatar 2022: así marchan las Eliminatorias de todas las confederaciones

Así quedaron los duelos del repechaje mundialista de la UEFA:



Ruta A:



➤ Escocia vs Ucrania.

➤ Gales vs Austria.



Ruta B:



➤ Rusia vs Polonia.

➤ Suecia vs República Checa.



Ruta C:



➤ Italia vs Macedonia del Norte.

➤ Portugal vs Turquía.



