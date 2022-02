Karol G: ¿haría una buena pareja con James Rodríguez? Esto es lo que dice la gente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los rumores datan de hace semanas se incrementaron cuando el jugador colombiano de fútbol se tiñó el cabello de turquesa, mismo color que lleva en la cabellera la cantante de reggaetón desde hace algún tiempo.

Ante esta posible relación sentimental entre estos dos colombianos mundialmente conocidos, Telemundo ha aprovechado para preguntarle a las personas que piensan de esta unión. Para muchos el hecho de que Karol G esté con James Rodríguez significa una mejoría bastante amplia tras haber mantenido una relación con el cantante de reggaeton Anuel, quien ahora está comprometido con Yailin, conocida también como “La más viral”, sin embargo otros opinan que definitivamente ellos no pegan como pareja.

“Crees que Karol G y James Rodríguez harían buena pareja? Los rumores sobre un romance se avivan cada vez más”, escribió el canal en su cuenta de Instagram, donde tienen más de 12.3 millones de seguidores.

Estas son algunas de las respuestas que les han dejado:

“Pues Al Menos Ella Si Cambia Por Algo Mejor”, “Son bellos los dos. Ojalá y esa relación se de pq ella merece alguien que la quiera y la sepa valorar”, “Eso si me da buena espina Anuel no me gustaba para ella”, “Definitivamente NO”, “No pegan”, “En serio!! Pues ha bajado de nivel de shannon de lima a karol g .que mal gusto james”, “No, el se mira muy inocente para ella” y “Siiii….. son bellos los dos…y además cualquier cosa es mejor que el ex de ella” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

A finales del mes de noviembre James Rodríguez publicó una fotografía de él con el cabello color turquesa, este color que ahora caracteriza a Karol G pues ella lo ha llevado ya desde hace algún tiempo. En ese momento los comentarios no se hicieron esperar. Hasta los jugadores con los que James comparte en la Selección de Colombia le dejaron algunos mensajes:

“¿James Rodríguez y Karol G serán pareja?”, comentó una persona y otra le respondió “Creo que esto es un mensaje para que captemos”.

