Médico de Ohio inseminó esperma de un extraño a una clienta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una familia de Ohio se encuentra consternada por una práctica de inseminación mal realizada en un Hospital de la ciudad de Akron.



De acuerdo con KMOV4, los abogados que representan a la familia (de quienes hasta el momento se conoce su identidad) confirmaron que en breve presentarán una demanda en contra del médico de Ohio que inseminó a una clienta con el esperma de un extraño.



Pese a que el error médico se cometió años atrás, es ahora que los padres se dieron cuenta, gracias a una prueba de ADN casera, que se usó el esperma de otro paciente para inseminar a la mujer que dio a luz a una niña que no es producto del material genético de su esposo.



El mismo medio indicó que el encargado de atender a la pareja fue el Dr. Nicholas J. Spirtos, quien, según los representantes legales de la familia afectada, es Jefe de la División de Endocrinología Reproductiva y Fertilización In Vitro / Transferencia de Embriones.



Mike Bernstein, director del sistema de comunicaciones corporativas de Summa Health, no fue ajeno a la noticia y a través de un comunicado de prensa lamentó la situación: “Somos conscientes de una acusación que se ha hecho en 1991 de que una paciente fue inseminada artificialmente con el semen de una persona que no es su esposo. Tomamos esta acusación con seriedad y entendemos el impacto que esto tiene en la familia”.



Bernstein también dejó en claro que por el momento no se ha puesto en contacto con la familia afectada y se mostraron abiertos a llegar a un acuerdo: “En este punto, no nos hemos reunido con la familia ni hemos realizado nuestras propias pruebas. Dada la información muy limitada que tenemos y la cantidad de tiempo que ha pasado, seguimos esperando que los abogados que representan a la familia trabajen con nosotros para hacer que el próximo paso sea una prioridad”.



Los abogados de la familia han señalado que será el próximo miércoles cuando sus clientes demanden de manera oficial al médico que realizó la inseminación y ese mismo día ofrecerán una conferencia de prensa para responder preguntas al respecto.

Te puede interesar: