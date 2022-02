Padre de Texas pide retirar de las escuelas la biografía de Michelle Obama para que niñas blancas no se avergüencen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un padre de familia de Texas, de quien por el momento se desconoce su nombre, ha pedido retirar de las bibliotecas escolares una biografía sobre la exprimera dama Michelle Obama por considerar injusta la forma en que representa a Donald Trump.



Según el hombre de Katy, “Michelle Obama: ícono político” de Heather E. Schwartz presenta al expresidente de Estados Unidos como un “matón” lo que daba una impresión de que “si suenas como una niña blanca, deberías de avergonzarte de ti misma”.



De acuerdo con NBC News esta semana se publicó la lista de los 50 libros que los padres de Texas han pedido a las escuelas que retiren porque describen la raza, la sexualidad, el género y no son aptos para los estudiantes.



Heather E. Schwartz dijo a Insider sentirse “sorprendida” de que alguien (refiriéndose al padre de familia) quisiera prohibir el libro porque “es un libro de no ficción que no me parece controvertido”.



En tanto, el portavoz del Distrito Escolar Independiente de Katy, María Corrales DiPetta, ha dado a conocer que el libro señalado por el padre de familia fue sometido a una revisión minuciosa y determinaron que no debía ser eliminada.



DiPetta también añadió que cualquier libro que sea cuestionado es analizado con detenimiento para saber si se queda o se va: “Podríamos haber recibido cientos de solicitudes y habría pasado por el mismo proceso”.



Desde diciembre de 2021 las bibliotecas de algunas escuelas de Texas han empezado a sacar de sus estantes libros que los padres consideran vulgares y no aptos para sus hijos.



En esta ocasión, la petición del padre de familia no se concretó, pese a poner sobre la mesa varios argumentos del por qué tenían que ser retirados.



Hasta el momento Michelle Obama no se ha manifestado al respecto, sin embargo, se espera que su oficina lo pueda hacer para conocer su punto de vista.

Te puede interesar: