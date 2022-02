Paquita la del Barrio “está luchando” por su salud

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace una semana fue cuando Paquita la del Barrio anunció en un video, recostada en una cama y con visibles problemas de salud, que su próxima presentación en la Feria de Moroleón 2022, en México, tuvo que ser cancelada debido a que no se encontraba en las mejores condiciones para asistir.

La intérprete de “Rata de dos patas” contó que fue sometida a un tratamiento en días pasados debido a una complicación en el nervio ciático, que la obligaba a mantener reposo y posteriormente pudiera retomar sus actividades, tales como la gira al lado de Lupita D’Alessio.

“Créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, indicó.

“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado”, explicó.

Paquita, además, lamentó haber afectado a la empresa promotora con la cancelación, pero prometió que reanudaría su presentación en cuanto logre reponerse.

“Entonces, por esta vez discúlpenme, de verdad una disculpa a la empresa y a todo el público… Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes”, dijo la cantante mexicana, cuyo nombre real es Francisca Viveros Barradas.

Tras el reporte de salud decenas de fanáticos, así como compañeros del medio artístico, enviaron mensajes de cariño y apoyo para la artista, de 74 años, pero ha sido su hermana Viola quien aseguró que Paquita se encuentra “muy triste” en su proceso de recuperación.

“La verdad, Paquita sigue muy triste porque quería hacer la presentación en Moroleón, pero por otro lado, está feliz y agradecida con los doctores”, declaró en entrevista con la revista TVyNovelas.

“¡Ella está luchando!”, puntualizó.

La hermana de la cantante contó, por último, que estas dolencias han estado presentes en la vida de Paquita desde hace años, pero confía en una recuperación favorable para la estrella de la música ranchera.

“Entiendo que toda la vida le dio lata, luego tuvo algunas caídas que lo empeoraron, pero gracias a Dios, ahora todo va a estar bien”, aseguró.

Cabe señalar que, antes de finalizar el 2021, Paquita la del Barrio fue víctima de rumores que comenzaron a surgir en redes en torno a su supuesta muerte luego de tener complicaciones en sus pulmones que la llevaron a permanecer algunos días en terapia intensiva.

“Pues ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando, entre más me deseen la muerte más años voy a vivir yo creo, porque Dios así es, me quiere mucho”, fue como salió a desmentir dichas especulaciones la propia Paquita.

