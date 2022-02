Kylie Jenner y Travis Scott recibieron hace unos días a su segundo bebé

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La influencer Kylie Jenner y su pareja, el rapero Travis Scott, dieron la bienvenida a su segundo bebé juntos, anunciaron en redes sociales.

Jenner publicó este domingo una fotografía en blanco y negro presumiblemente de su propia mano sosteniendo el brazo del nuevo miembro de su familia quien, de acuerdo con Page Six, es un varón.

Como pie de foto, la también empresaria añadió una fecha: 2 de febrero del 2022, momento en que aparentemente su descendiente llegó al mundo, un día después del cuarto cumpleaños de su hija, Stormi.

Fue el pasado agosto cuando surgieron los reportes sobre el segundo embarazo de la celebridad, de 24 años, y una fuente contó al medio que toda su familia estaba encantada al saber que recibirían a otro pequeño entre sus filas.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ confirmó la información a principios de septiembre al mostrar en Instagram su vientre abultado a través de un video, y haciendo apariciones públicas en la Semana de la Moda de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Kylie🤍 (@kuwtk__teafanpage)

No obstante, no todo es alegría actualmente en el hogar de Jenner y Scott, ya que el artista, de 30 años, aún está en medio de diversas batallas legales por organizar el Festival Astroworld en noviembre, en donde al menos 10 de sus fans fallecieron en una avalancha humana mientras él cantaba en el escenario.