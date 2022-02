Guerra de almohadas: el nuevo deporte profesional que tuvo su primer evento en Estados Unidos [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las guerras de almohadas se convirtieron en un fenómeno desde hace muchísimos años. Todos, de pequeños o adultos, probablemente nos hemos divertido con esta actividad. Y ahora está en vías de convertirse en un deporte profesional. En Estados Unidos se llevó a cabo el primer evento PPV, el cual fue transmitido vía streaming.

La modalidad mostrada fue un 1vs1: ambos competidores ingresan a un cuadrilátero sin ningún tipo de protección y con una almohada en la mano, su única arma.

El resto ya lo conocemos y es historia. Pegar hasta ganar. En caso de que no haya KO el ganador se determina por decisión de los jueces. Al mejor estilo del boxeo, de la UFC o de cualquier otro deporte clásico de combate.

Pillow fighting is now a real professional sport. 😆



(🎥: @FightPFC) pic.twitter.com/r7iKNNseI7 — theScore (@theScore) February 4, 2022

Pelean hombres y mujeres. Las reglas son las mismas. Lo importante es pelear hasta el cansancio y dañar a tu rival a base de almohadazos. Pillow fighting is moving out of the bedroom and into the boxing ring with the Pillow Fight Championship (PFC) holding its first live, pay-per-view event in Florida https://t.co/0iLG8xya1D pic.twitter.com/xZiHNHAkux— Reuters (@Reuters) January 31, 2022

El primer Pillow Fight Championship se llevó a cabo en Florida, y coronó a varios campeones de ambos géneros y pesos, los cuales recibieron un cinturón y $5,000 dólares.