Jennifer López luce tremendo escote en la revista Rolling Stone y revela la triste historia de su primer gran amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jennifer López acaparó todas las miradas gracias a un atuendo donde luce un tremendo escote para la portada de la revista Rolling Stone, donde además, habló de su pasado sentimental, el cual está marcado por historias de amor que todos conocemos: su relación sentimental con Ben Affleck, a la que acaba de darle una segunda oportunidad diecisiete años tarde, su matrimonio con Marc Anthony, que ha dado paso a una bonita amistad tras su divorcio, o su compromiso con Alex Rodríguez, que nunca llegó a materializarse en boda.

Sin embargo, ninguno de ellos fue su “primer gran amor”; ese título lo ostenta un chico llamado David, que era su vecino y que se convirtió en su novio cuando ella tenía 16 años. La diva del Bronx acaba de recordarlo en la entrevista que ha concedido a la revista, en la que ha explicado que ella solía escaparse por la ventana de su habitación para verle y luego tenía que volver a subir usando una escalera de mano.

“Se me daba muy bien escabullirme, pero cuando me atrapaban, las cosas se ponían muy mal“, ha reconocido.

Tristemente, David falleció hace tiempo a causa de una condición cardíaca y, cuando Jennifer se enteró de la noticia, se dio cuenta de que aún recordaba el número de teléfono su casa, así que decidió llamar a su madre para darle el pésame.

“Le dije: ‘Sabes que quería mucho a David’. Y ella me respondió: Lo sé, él a ti también'”, ha confesado la diva del Bronx, que se considera una afortunada por haberle conocido a pesar de que no tuvieran un final feliz. “Se trata de una gran suerte, el haber tenido un primer gran amor así“, ha asegurado. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

También te puede interesar:

Jomari Goyso: “Jennifer López, sin duda alguna la mejor modelo para cualquier diseñador”

El día que Jennifer López le dio una lección de vestuario a Shakira, ante el mundo entero