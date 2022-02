Kun Agüero sobre sus problemas cardíacos: “Soy Ironman. Tengo un chip en el pecho”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Casi dos meses después de su retiro del fútbol debido a problemas cardíacos, el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero relató cómo fueron los impactantes momentos que vivió mientras le diagnosticaron la enfermedad y posteriormente lo intervinieron quirúrgicamente para salvarle la vida.

En un ‘live’ transmitido a través de su canal de la red social ‘Twitch’, Agüero confesó que lo ocurrido aquel 30 de octubre de 2021, en el Camp Nou ante el Alavés, no le preocupó inicialmente, sin embargo, cuando llegó al centro de salud y vio el revuelo que había, entendió que algo serio estaba pasando.

“Cuando pasó, pensé que no era nada y que iba a estar bien, pero cuando llegué al hospital y me dejaron en una pequeña habitación sola con un montón de monitores a mi alrededor, me di cuenta de que algo andaba mal”, relató el ex futbolista.

En ese sentido, el ex jugador del Manchester City, subrayó que el hecho de permanecer tanto tiempo en el hospital, comenzó a preocuparle. “Después de dos días hospitalizado, comencé a ponerme nervioso”.

Luego de muchos análisis, se dio a conocer que ‘El Kun’ padece una arritmia ventricular, la cual le impidió seguir con su carrera deportiva. Finalmente, el pasado 15 de diciembre Agüero anunció en una rueda de prensa desde las instalaciones del FC Barcelona, su decisión de poner fin a su carrera como futbolista.

Pese a que aquella decisión no era lo que el icónico jugador quería hacer en ese momento, parece que su vida después del fútbol la sigue llevando con el mismo carisma de siempre, a tal punto de tomarse con cierta gracia el hecho de tener un chip de monitoreo implantado en el pecho.

“Tengo un chip en el pecho. De noche tiro luces de colores, soy Ironman. Tengo un chip, loco, soy re cheto. Y si se me acelera, le salta al médico”, expresó de forma graciosa en Twitch.

Por último, el Campeón de la Copa América con Argentina narró cómo fue la operación: “Venite el jueves que te tengo que poner el chip’, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó, y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita, y me dice: ‘¿Te duele?’ Este no corta bien’, y cambia. Como cuando comes el asado y quieres cuchillo de sierra”, finalizó.

