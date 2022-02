Activista líder de un “Día sin inmigrantes” fue quien inició campaña en Change.org por jóvenes acusados en Texas de matar a golpes a padrastro por violar a hermanita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

NUEVA YORK – Carlos Eduardo Espina, el activista que impulsa un “Día sin inmigrantes” el próximo 14 de febrero en reclamo de una reforma migratoria fue quien inició la petición de firmas en Change.org para que se le reduzcan los cargos a los tres hispanos acusados en Texas de matar a golpes al padrastro de dos ellos por violar a una niña de 9 años.

Espina, un influencer con más de 2 millones de seguidores en TikTok, indicó a El Diario de Nueva York que la idea de iniciar la solicitud en favor de Alejandro y Christian Treviño, y el amigo de estos, Juan Eduardo Meléndez, surgió de sus propios seguidores en redes sociales.

“Yo llevo mucho tiempo desde que empecé en las redes compartiendo muchas peticiones, iniciativas, recaudaciones de fondos para gente afectada, etc…”, declaró el joven, quien estudia leyes en la Universidad de Las Vegas, en Nevada.

Espina mencionó que una de las peticiones que más promovió desde sus cuentas fue la de Rogel Lázaro Aguilera Mederos, el camionero cubano al que el gobernador de Colorado, Jared Polis, conmutó la sentencia de 110 años de cárcel a 10 por el accidente en el que murieron cuatro personas y otras tantas resultaron heridas.

“Incluso yo hablé con su familia y me dieron las gracias y todo, porque cuando yo agarré la petición- yo no la cree, pero alguien me la mandó- y en ese entonces, tenía como unas 70,000 firmas, y yo empecé a hacer muchos videos de eso, y así se fue viralizando. Los videos que yo tengo de él tienen 10 millones de reproducciones, 15 millones…y ahí fue difundiéndose a más y más gente”, explicó el tiktoker.

La petición de clemencia para Aguilera Mederos llegó a las 5 millones de firmas para ubicarse entre una de las firmadas el año pasado en la plataforma Change.org.

En cuanto al caso de los jóvenes en Texas, la campaña ya sobrepasa las 476,000 rúbricas.

Dos de los acusados en el caso por el asesinato a golpes, el mes pasado, de Gabriel Quintanilla, de 42 años, son elegibles a la pena de muerte. En caso de resultar convictos, la sentencia mínima sería de cadena perpetua. A juicio de Espina, las condenas a las que se exponen los acusados son excesivas si se toma en cuenta las circunstancias del caso.

Espina destacó el hecho de que contra Quintanilla pesaba una orden de arresto desde el 2019 por haber agredido sexualmente a la media hermana de los Treviño. Para la fecha del mortal ataque, las autoridades no habían logrado dar con el paradero del sospechoso.

“Yo, en lo personal, aunque creo que nunca está bien tomar la Justicia en sus propias manos, para eso tenemos un sistema legal; aquí yo creo que tristemente el sistema legal para muchos no funciona; y, en este caso, particularmente, el señor, ahora difunto, él ya tenía cargos. Seguramente, uno estando en esas condiciones, muchos dicen, ‘hay que reportarlo a la Policía’; pero esos reportes ya se habían hecho. Cuando un sistema no funciona, y la gente, que no debería estar en libertad, está en libertad, uno en un momento de desesperación, ansiedad, lo que sea, puede llegar a hacer estos actos”, argumentó.

“No digo que sea lo correcto, pero es entendible, porque hay un sistema que no protege a los menores, y uno siendo hermano, yo me pregunto y le pregunto a la gente, ‘mira, yo no les puedo decir como yo hubiera reaccionado en esa situación’, pero seguramente muchos tendríamos esos sentimientos; para actuar y verdaderamente hacer algo, no sé, pero hay que pensar en lo que estaban sintiendo (los jóvenes) en ese momento, y por qué no llamaron a la Policía. Lo más probable es que no hay confianza en la Policía, en el sistema judicial”, añadió.

“Así que es muy fácil decir, ‘ah, ellos son unos asesinos, son unos criminales, hicieron esto’, pero hay que ver por qué la gente actúa de tal manera”, puntualizó el aspirante a abogado.

Qué pide exactamente la campaña en Change.org

Espina precisó que con la solicitud, además de pedir una reducción de fianza, se busca que las autoridades reevalúen los cargos presentados. La intención no es pedir una liberación de los hermanos, ya que el caso se encuentra en etapa preliminar y el trío no ha sido declarado culpable por los hechos.

“(Con la petición) Se busca la reducción de los cargos, porque los cargos presentados en estos momentos, de ser encontrados culpables, llevan una condena mínima de vida en prisión…y, además, las fianzas, la idea es reducir la fianza para que sea más factible que puedan salir en libertad condicional, y los cargos…que al menos no lleve un cargo de vida en prisión a pena de muerte”, expuso.

“Dos de los acusados tienen cargos diferentes al otro, así que ver si es posible que tengan cargos menores…y más que nada para crear consciencia, y, a raíz de eso, creo que ya tienen abogados, y pues ya tienen como que más apoyo del público. Eso también vale mucho en casos como estos, el apoyo de la comunidad para más visibilidad”, abundó el joven, de origen mexicano y uruguayo.

Espina dijo que se comunicó con personas ligadas al caso, pero debido a la novedad del mismo, no ha podido recabar demasiada información.

“Hay que dejar que los expertos trabajen en lo suyo”, argumentó.

El usuario reconoció la diferencia entre ambos casos, a pesar de que en ambos se inició campaña de firmas virtuales.

“Son casos totalmente diferentes…El único punto de comparación es que las sentencias o posibles sentencias son injustas; pero, cuando hablamos de los hechos de los casos, nada que ver”, contrastó el entrevistado.

Sin embargo, el inmigrante no pierde las esperanzas de que la iniciativa pueda generar algún tipo de cambio.

“La gente es muy pesimista y con buena razón, porque es muy difícil lograr un cambio en este país, pero hay que hacer el intento. Con lo de Rogel, yo empecé con la petición (a promoverla). Yo jamás pensé que le iban a reducir a 10 años la condena“, sostuvo.

“Así que hay que intentarlo, hay que intentarlo, y es lo mismo con lo de la reforma (migratoria). Esa es mi manera de pensar, con lo de Rogel, con lo de la reforma (migratoria), con estos hermanos. Hay que intentarlo, y si no se puede, no se puede, porque yo sé que no todas las batallas se pueden ganar. El intento hay que hacerlo, porque si no, ¿para qué estamos aquí?”, cuestionó el activista.

Tanto Christian como Meléndez enfrentan cargos de asesinato capital (elegible a la pena de muerte), agresión agravada y actividad criminal organizada.

Mientras que Alejandro fue acusado de agresión agravada y actividad criminal organizada.

El mortal ataque contra Gabriel Quintanilla, de 42 años, ocurrió luego de que los hermanos lo fueran a buscar a un parque de casas móviles para pedirle cuentas tras enterarse que había abusado de la pequeña.

La trifulca implicó tres ataques hasta que los sospechosos dejaron convaleciente y con traumatismo craneal severo al hombre, a quien abandonaron en un campo.

Quintanilla fue hallado muerto el 22 de enero por un granjero en McAllen.

