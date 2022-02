Chiquis Rivera íntima e ‘invencible’ nos habla del rechazo, la desilusión y lo cuenta todo: “Ya no tengo nada que esconder”

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera lanza su tercer libro, ‘Invencible’ o ‘Imparable’ en español, el segundo autobiográfico, y que es una continuación de ‘Perdón’… En cada página, es más Janney y menos la artista.

Porque aquí decide contar, aclarar, confesar y revelar todo: el dinero que no tiene, su relación con Ángel, el hombre que su madre Jenni Rivera no quería; la relación con Lorenzo Méndez que llegó a salvarla, pero las adicciones a las drogas y el alcohol de su esposo, la violencia física, y el rechazo sexual la terminaron hundiendo en la depresión. Mr Tempo, sus hermanos, sus tíos y el rearmar sus pedazos hasta convertirse en ‘invensible’…

Todo eso y más en una entrevista exclusiva, una charla íntima con la mujer que mira a los ojos, porque ya no tiene nada que esconder.

-Para quienes no conocen tu vida, parece una novela, para los que la sabemos, ‘Invencible’ es como leer tu diario íntimo…

Chiquis Rivera: Me siento muy feliz, liberada, tranquila en mi corazón… Sé que quizás es como reabrir ciertas heridas, ciertas cosas que han pasado, que quizás muchas personas se les ha olvidado, y para mí también. Al escribir este libro fue una forma de terapia, me ayudó a sanar muchísimas cosas, fueron casi 3 años de escribirlo… Todo el pasado se queda atrás, se queda en este libro, siento como que ya no tengo que cargar con eso. A los que les interesa saber ciertas cosas, no mas es de chismes, o aclarar, hay mucho más este libro, es poder inspirar y empoderar, y ojalá ayudar a las personas que han pasado por las cosas que yo he pasado, y no encuentran salida.

-Cuando lanzaste ‘Perdón’ y te entrevisté, usaste esa misma palabra ‘liberar’, pero en este libro también hablas de desilusión, rechazo, ¿sientes que en verdad hoy aprendiste esto?

Chiquis Rivera: Sí ya me siento capaz, realizada, me siento mujer. Fue necesario pasar por ciertas cosas para poder llegar a este punto. Este libro empieza por donde terminó ‘Perdón’, mi primer libro, y lo que ha pasado en estos 7 años, yo soy una figura pública, a través de mis redes sociales, de mi música, he compartido mucho de mí, de mi vida, pero también creo que esta es una forma de explicar las cosas con más detalle, quiero a través de mis experiencias ayudar al prójimo, siento que más que nada es mi misión. Sí me siento diferente, me siento capaz, y ahora sí me siento como que tengo los ovarios aquí en la mano.

-¿En que te sientes ‘Invencible’ después de que sale este hijo liberador?

Chiquis Rivera: Me siento invencible de poder realizar mis sueños, de realmente enfrentarme a lo que venga ya, especialmente porque Johnny va a cumplir 21 años (su hermano menor, del que es su tutora), ya me siento como que puedo hacer lo que yo quiero… Con mi música ahora me siento mucho más segura, así que en ese aspecto sí puedo decir que me siento invencible, libre, no tengo nada que esconder eso más que nada, ahora lo que se venga, lo que se diga lo puedo enfrentar sin preocuparme.

-Además de liberación y ayuda, es un libro de aclaraciones: de tu realción con Ángel, luego con Lorenzo Méndez, Mr. Tempo, tus hermanos, tu tíos…

Chiquis Rivera: Todo está en el en el mismo libro, y sí sentí que era necesario porque por 2 años no aclaré, yo callada. Me dije: “No quiero hacer esto mucho más grande, lo voy a escribir, dejarlo ahí para el que les interesa”… Quiero que las mujeres, hasta los hombres, puedan aprender y no cometer los mismos errores, porque yo miraba ciertos focos rojos, que hablo sobre las red flags, que las ignore, y pues dije, “Espérame, uno puede evitar esto”. Como que a veces atraemos esos mismos problemas que vienen por no ser más firmes. Así que sí hablo de todo, sentí que era necesario aclararlo, especialmente con las personas que me siguen, que escuchan mi música, para que sepan la verdad, yo creo que uno al quedarse callado se hace una víctima más, y también digo los errores que cometí, que ahora quiero ser diferente en todos los aspectos.

Chiquis Rivera lanza su tercer libro: ‘Invencible’. Foto: Emilio Sanchez

-¿Has compartido el libro con aquellas personas que nombras como un Ángel, Lorenzo, tus tíos, tus hermanos?

Chiquis Rivera: Johnny fue el único que leyó el libro, él siempre está muy atento y muy interesado en todo lo que hago, y le daba yo los capítulos, hasta de hecho, cuando hablé un poquito de él, de lo que yo pasé a con él en ciertos años de su vida que fueron muy difíciles. Se puso a llorar dijo: “Wow, se me olvidó que te hice pasar por todo esto”… Porque él estaba leyendo todo conmigo y le dije, ¿quieres que quite algo?, y me dijo, “No, es la verdad”. Y pues bueno, ya de ahí no lo compartí con nadie, no sentí que era necesario… No tengo miedo porque todo lo que yo dije es verdad, tengo testigos, la verdad no tengo miedo, porque el que algo debe algo teme, y pues bueno ellos también se van a dar cuenta, ya lo saben, porque también saben que es la verdad, si lo quieren aceptar o no todo lo que yo digo en este libro es 100% la verdad.

– ¿Cuál es el capítulo que más te costó escribir?

Chiquis Rivera: El de mi boda, de mi separación, el más difícil. Lo escribía, lo dejaba unas semanas… Pensé muchas veces, quito esto, no digo esto, pero fue una gran parte de mi vida, y una gran parte de una depresión que también en el libro que pasé y me ha ayudado mucho. No me arrepiento de casarme, no me arrepiento de lo que pasó, porque todo pasó como debía pasar, lo que tenía que pasar pasó, pero sí fue muy difícil, fue un momento muy difícil para mi al escribirlo.

-Hablas mucho de los focos rojos, ¿cómo diferencias el instinto de no cometer algo que puede ser en el futuro un error, al miedo?

Chiquis Rivera: Yo creo que el tener miedo esta es un poquito más aquí en el pecho, y el tener ese instinto es más en el estómago. Cuando uno se pregunta: ¿tienes paz con esa decisión?, si la es la respuesta es “no”, no tienes que seguir con esta decisión. Si tengo miedo, pero tengo paz, cuando uno tiene confianza ya esto ya, es una es un foco rojo pero hay cosas que tenemos que hacer con miedo. A veces sí tengo miedo subir a un escenario grande, pero voy a usar ese miedo para dar lo mejor de mí… Hay como que preguntarse.

Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez. Foto: Mezcalent

-Siempre has sido muy abierta, entrevistas, reality, libros autobiográficos y descriptivos, ¿cómo cerrar la puerta cuando siempre la tienes tan abierta?

Chiquis Rivera: Wow… Por mucho tiempo sí sentía, me hacían sentir: esta es la carrera que elegiste, ni modo… Pero he aprendido que también yo soy ser humano, que sí me merezco guardarme ciertas cosas. Ahora hago lo posible de no cometer los mismos errores, yo sé a dónde puedo ir y donde no debo para estar un poco más tranquila. No necesariamente tengo que compartir todo, voy a compartir lo que yo quiero, lo que yo quiero que las personas vean, yo también soy mujer y me merezco eso. Por mucho tiempo no me sentía así. Creo que va a tomar un poco de tiempo, me dicen: “¿Cómo quieres mantenerte o mantener tu relación tan privada si antes eras lo puesto?”, ¡Precisamente por eso! porque aprendí la lección.

-Te ha tocado lidiar con muchas pérdidas en tu vida, y las hablas en el libro, y cuentas que un tu refugio es tu abuela, que hoy no está, están distanciadas, ¿cómo lidias con eso?

Chiquis Rivera: Mi abuelita es y siempre será una gran parte de la mujer que soy, la quiero mucho, la extraño muchísimo, desafortunadamente cosas pasaron. Me hubiera gustado que las cosas fueran diferente, yo la entiendo a ella, tiene que estar con sus hijos. Por un tiempo no lo entendí, ahora tengo que entender, y yo sé que ella me entiende que yo también tengo que estar con mis hijos, que son mis hermanos, porque no tienen a su mamá, no tienen a su papá pero tienen a su hermana… Ahorita yo creo que el error que cometimos o cometemos muchos en familia, en cualquier relación es, no hablar, es importante hablar, hablando se entiende la gente, preguntar, no asumir y eso yo creo que fue lo que pasó. Ahorita sí no hay comunicación, es mutuo el no tener esa comunicación, yo creo que ahorita estamos bien así, yo le pido a Dios todos los días por ella, por mi familia, pero ahorita creo que estamos más tranquilos y en paz así.

-En el libro cuentas que tuviste una escena de rechazo sexual de tu esposo, Lorenzo Méndez, ¿cómo lidiaste con eso y volviste a quererte como mujer?

Chiquis Rivera: Eso fue muy difícil. Tuve que llorarlo, y verme en el espejo y decirme cosas bonitas: “¿sabes que?, Me gusta tu sonrisa, me gusta el color de tus ojos”… Decirme cosas que si realmente me gustan de mí misma, porque por mucho tiempo no me quería ver al espejo, estaba como que ya no estoy atractiva… Espérame, no voy a dejar que una persona me haga sentir así, yo me tengo que amar, tuve que regresar a eso porque yo sí sentía yo me amo, yo me quiero, yo me caigo bien, pero luego llega algo y te tumba. Hay que recoger los pedacitos y llenarme, llenarme de positividad, de luz, pero sí toma tiempo. No dejemos que una persona tenga tanto poder sobre nosotros, eso es muy importante.

-Cuando quien compre ‘Invencibe’ esté frente a tu libro ¿qué te gustaría que piense o sienta?

Chiquis Rivera: Yo quiero que las personas que lean este libro, digan: “Wow, si ella pasó por todo esto y sigue adelante con una sonrisa, y sigue positiva, yo también puedo”… Yo sé que no soy la única que ha pasado por esto, sí soy muy abierta, muy transparente, unos lo puedan ver malo, que sea algo negativo, pero yo la verdad lo siento como que es parte de mi misión, y quiero que las personas que lean este libro que digan que si están en una relación que es media tóxica que sepan y que tenga la fuerza de decir, esto ya no es bueno para mí, yo estoy viendo unas cosas que está diciendo Chiquis, y ojalá que ellos tengan también la fuerza, que yo les dé la fuerza de salir de esa de esa situación, y que digan pues si ella pudo yo también puedo, yo también soy invencible.

MIRA LA ENTREVISTA A CHIQUIS RIVERA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Lorenzo Méndez asegura que la nueva mansión de Chiquis Rivera es de él

•Chiquis Rivera estalla contra los que hackearon su Facebook: ‘al que obra mal se le pudre el tamal’

•VIDEO: Chiquis revela grabación inédita de cómo era su relación con su madre, Jenni Rivera