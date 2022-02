Balacera dejó un empleado muerto y otro herido afuera de bar hispano en Nueva York; cliente furioso detenido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yaquba McGougain fue procesado ayer como sospechoso de haber causado la balacera que dejó un empleado muerto y otro herido afuera de un bar latino en Yonkers (NY).

El tiroteo, captado en video, ocurrió afuera de “Dúo Tapas Bar and Lounge” en 748 Yonkers Ave poco después de las 2:00 a.m. del domingo. Momentos antes del incidente hubo una pelea frente al bar por motivos no determinados. Las autoridades dicen que McGougain (29) salió del negocio, regresó con un arma y abrió fuego en el área del vestíbulo, alcanzando a dos empleados.

Peekskill NY man charged with fatal shooting outside Yonkers NY bar Sunday. Yaquba McGougain, 29, was charged with second-degree murder. https://t.co/yREe6NmuqH — Blue Lives Matter 💎 (@RetiredNYCPD) February 8, 2022

Antonio Antoine-Filis (22), de Montvale (NJ), fue baleado dos veces, una en el torso y otra en la mano, y murió a causa de sus heridas. Un portero no identificado, residente de El Bronx de 23 años, recibió un balazo en el estómago. Fue atendido en un hospital cercano y dado de alta.

McGougain fue arrestado en el lugar por agentes de patrulla. Ayer fue acusado de homicidio, intento de asesinato y posesión criminal de un arma. Quedó detenido en la cárcel del condado Westchester.