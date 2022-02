Una tiene 44 y la otra 23, ¿quién es la madre y quién la hija?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En Instagram ha causado sensación la cuenta de Instagram de una mujer de California llamada Joleen Diaz, quien pareciera tener en sus manos la verdadera fórmula de la tan buscada “eterna juventud”, ya que comparte fotos con su hija y muchos usuarios, de primera instancia, no podrían decir quién es quién.

Joleen es una profesora de secundaria de 44 años y quien asegura desde hace muchos años decidió cuidarse al máximo; hace mucho ejercicio, lleva una dieta sana y balanceada, evita tomar bebidas alcohólicas y además usa protector solar.

Todo eso ha hecho que Diaz lucas fenomenal y no aparente realmente la edad que tiene. Es por ello que muchos usuarios aseguran que no parece la mamá de su hija de 23 años, Meilani Parks.

Joleen asegura llevar una estupenda relación con su hija Meilani a tal grado que van juntas a citas con los pretendientes que ambas tienen pues esta mujer es madre soltera. View this post on Instagram A post shared by Joleen Diaz (@joleendiaz)

“Siempre he vivido un estilo de vida saludable y activo. Rara vez bebo alcohol, descanso mucho y sigo una dieta sana y equilibrada. Cuido religiosamente mi piel y todos los días me lavo la cara por la mañana y antes de irme a la cama”, ese es el secreto de esta mujer para verse tan radiante y espectacular. View this post on Instagram A post shared by Joleen Diaz (@joleendiaz)

“Absolutamente uso protector solar todos los días, incluso en días nublados y lluviosos. También uso un suero de vitamina C día y noche”, agregó en entrevista para Jam Press.

A pesar de que su aspecto puede conquistar a cualquiera, resulta que encontrar el amor no ha sido fácil para ella, y es que su físico también le ha jugado en contra en las aplicaciones de citas. “Es gracioso, creo que la gente piensa que soy una cuenta falsa y me denuncia. Podría vincular mi Instagram a mi perfil, lo que probablemente ayudaría a demostrar que realmente soy yo, pero no lo hago porque creo que mis redes sociales no presentan la persona sencilla y realista que soy”, dijo.

En su cuenta de Instagram, Joleen cuenta con más de 649,000 seguidores y sin duda, acapara miradas por su impactante belleza. También recibe muchos comentarios que mencionan el parecido con Meilani, halagan su cuerpo y estado físico, incluso no descarta conocer a alguien especial algún día.

Te puede interesar:

* Carolina Sandoval y su hija Bárbara se visten igual y parecen hermanas gemelas al modelar

* Madres e hijas famosas que podrían ser hermanas

* FOTOS: Tiene 54 años y comparte sus secretos para lucir como de 20