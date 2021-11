FOTOS: Tiene 54 años y comparte sus secretos para lucir como de 20

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si existiera una fuente de la eterna juventud, Edson Brandao conocería la ubicación. Edson es un influencer holandés que tiene 54 años, pero luce como de 20. El también entrenador personal ha compartido sus secretos para aparentar la mitad de su edad y confundirse, incluso, con el novio de su hijastra.

“Una vez, cuando viajaba, me llamó la policía de Suiza porque no creían que yo tuviera 40 años en ese momento. Me quitaron el pasaporte y lo revisaron, se sorprendieron de que el pasaporte me perteneciera y no fuera una falsificación”, le dijo el fisicoculturista a The Mirror.

Edson asegura que no se ha practicado ninguna cirugía plástica y que su envidiable juventud física se debe a desde hace tres décadas lleva una dieta saludable, no fuma, no consume drogas, mantiene una mentalidad positiva y hace mucho ejercicio, 40 minutos de ejercicio cardiovascular y 60 minutos de su rutina con pesas. También practica meditación dos veces por semana para reducir su estrés y sentirse en bienestar.

El hombre asegura que uno de sus secretos está en su dieta, porque “en realidad no tengo una dieta específica, ¡sino un plan de dieta para toda la vida! Eso hace toda la diferencia. Como todo de manera moderada, pero prefiero alimentos más saludables”. En su alimentación incluye una buena variedad de verduras, frutas, cereales, cereales integrales, pescado y todo tipo de proteínas vegetales, si son orgánicas mejor. Asegura que su consumo calórico oscila entre las 2,000 y 2,500 calorías diarias para mantener su peso.

Durante lo más difícil de la pandemia de COVID, Edson utilizó sus redes sociales para motivar a las personas a seguir un estilo de vida saludable a pesar de los obstáculos, a fin de superar la depresión durante el encierro y perseguir sus sueños independientemente de su edad.

Otros de sus tips para mantener la juventud que comparte sin problema es la necesidad de dormir ochos horas diarias y hacer ejercicio todos los días, como caminar al menos media hora. “Es importante prestar atención a tu dieta y hacer que tu comida sea más colorida. Deberías disfrutar de los placeres de la vida, como los postres ocasionales, el sexo y los viajes”, aconseja.

También asegura que sustancias como el alcohol, el abuso de pastillas, las drogas y los cigarrillos “son los grandes villanos de la longevidad. Y no olvides mantener tu mente, espíritu y cuerpo en equilibrio. ¡Sonríe y piensa positivamente! Tu vida cambiará para mejorar, te lo garantizo”, finalizó.

Lee más:

+ ¿Rejuvenecer el cerebro con trasplantes fecales? Esto plantean los científicos

+ 5 consejos de un neurocientífico que logró rejuvenecer su cerebro 10 años y superar su adicción a la heroína

+ Erik Finman, el joven de 20 años que se hizo millonario sólo para desafiar a sus padres

+ Con apenas 11 años de edad, es la madre más joven de Reino Unido