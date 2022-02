Miedos que impiden el éxito y cómo superarlos, según experta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Tratar de no tener miedo al hacer cosas nuevas es como tratar de no reírse de una broma graciosa: es imposible”, dijo la entrenadora de bienestar emocional, Nataly Cogan, para CNBC Make It.

El trabajo de una profesional en esta materia es ayudar a las personas a identificar y superar los miedos.

“Todos tenemos cosas que nos dan miedo en la vida”, dice Cogan, pero aclara que lo importante es recordar que se trata de una respuesta humana natural que surge cuando nos encontramos con algo “desconocido, desafiante o incierto”.

Para la entrenadora estos son los tres miedos más comunes que ha detectado en las personas que impiden que alcancen el éxito y también explica cómo superarlos:

1. Miedo al fracaso

Cuando enfrentamos algo nuevo por lo regular nos preguntamos si tendremos éxito. Cogan recomienda enfocarnos en pensar en que las cosas pueden salir bien, porque de lo contrario se pierde energía mental para invertir en el logro del objetivo.

Para superar este miedo, recomienda hacernos dos preguntas: ¿Cómo me ayuda a crecer o acercarme a mi meta trabajar en este desafío? y ¿Cómo puede este desafío mejorar la vida de otra persona?

Sobre la primera podemos enfocarnos en pensar como nuestra idea puede beneficiar a la industria y la libertad que obtendremos en trabajar con nuestro propio horario. Y con respecto a la segunda, señala que cuando pensamos en cómo nuestras acciones pueden beneficiar a los demás, somos más resistentes y estamos más motivados.

2. Miedo a no ser lo suficientemente bueno

Cogan comenta que por lo general cuestionamos nuestras habilidades y preparación profesional ante los nuevos retos, por lo que es necesario autoeditar nuestros pensamientos.

Nuestras ideas generalmente están coloreadas por el sesgo de negatividad del cerebro y no están basadas en hechos. Entonces es conveniente preguntarnos ¿Es cierto este pensamiento? ¿Qué gano creyendo que no soy lo suficientemente bueno? ¿Esta mentalidad me animará a darlo todo?

Ante esto la experta sugiere pensar en lo que podemos hacer para aumentar las posibilidades de éxito. En el caso de un ascenso sugiere tomar un curso en línea o buscar el consejo de un mentor, para fortalecer nuestra posición.

3. Miedo a decepcionar a los demás

A nadie le gusta ser una decepción, dice Nataly Cogan. Las personas que realmente se preocupan por ti no son jueces esperando calificarte por tu desempeño, por el contrario, quieren verte triunfar, incluso aunque se necesiten varios intentos para lograrlo.

Por último, la entrenadora insta a comprenderse a sí mismo, identificar los objetivos y definir qué significa el éxito para cada uno. De esta manera, las opiniones de otras personas nos afectarán menos.

