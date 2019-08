De vivir en la calle a casarse con un millonario, ¡es el ejemplo de que todo puede cambiar!

La vida le puso ante situaciones muy difíciles, pero siempre encontró la manera de seguir luchando por sobrevivir

Foto: Screenshot The Mirror

Una mujer que escapó de un matrimonio forzado solo para conseguir el trabajo de sus sueños y ganar una almohadilla de lujo ahora está preparada para casarse con el hombre de sus sueños.

Kat Demarchelier Du Bois consiguió dar un giro a su vida, lo que muestra que en la vida todo es posible. Todo puede cambiar de un momento a otro.

Ella consiguió dejar atrás una vida llena de confusión y desesperación para disfrutar de la felicidad y la seguridad de un hogar, informa Manchester Evening News.

Su trágica historia comienza a los 24 años, cuando Kat consigue escapar de una boda forzada. Eso la llevó a vivir en las calles, donde se sentía frágil y se consideraba suicida. Luego pasó algunos años en refugios y albergues.

Pero a pesar de lo negativo y duro de existencia, ella siempre albergo el deseo de cambiar. Incluso soñaba con estudiar la carrera en derecho.

Cuando vio un anuncio en una revista para un pasantía en el bufete de abogados Addleshaw Goddard no lo pensó dos veces y se postuló.

Kat asistió a la entrevista con una blusa blanca prestada y una falda de $3 dólares. Junto a ella había otros candidatos que vestían bonitos y elegantes trajes y vestidos.

Pero los jefes de la firma de abogados vieron algo en ella y le ofrecieron unirse a la compañía.

Empezó a cambiarle la vida, pero ese primer sueño cumplido solo era el primero de muchos.

Otro sueño se hizo realidad para Kat cuando ganó un nuevo apartamento de lujo en la lotería de viviendas sociales. Era un apartamento valorado en más de de $200,000 dólares que ella recibió como regalo.

De 300 personas que participaron en la competencia para el apartamento, Kat rompió a llorar de felicidad cuando recibió la llamada informándola de que había sido elegida como la ganadora.

Ahora, Kat agregará aún más alegría a su vida cuando se case con su pareja, Zak Billingham.

La pareja se comprometió hace dos años cuando Zak le compró a Kat un anillo de una casa de empeños.

La mala suerte un día abandonó a Kat y desde ese momento está feliz con su vida.

Fue criada por su abuela porque sus padres no podían, les superaba la situación. Pero cuando tenía solo 16 años, su abuela quiso que se casara con un hombre que nunca había conocido y que era 13 años mayor que ella.

Se escapó de casa. Un día después, en vez de regresar al terminar las clases, ya no volvió. Acababa de cumplir los 17 años.

En los meses y años que después siguieron estuvo viviendo en albergues y refugios.

“Tuve que tratar de salir adelante y, aun con todo, todavía iba a la universidad. Un día mi tutor me preguntó dónde estaba mi tarea y simplemente rompí a llorar y salí corriendo. No tenía mi trabajo porque no tenía nada.

El director de la universidad me llevó a Sainsbury’s y me compró un edredón y algunos comestibles. Pasé dos semanas en la cama en Navidad y luego fui al consejo. Me pusieron en un lugar de alojamiento y desayuno, pero había tres personas compartiendo uno habitación y los otros dos eran adictos a la heroína.

Dejé el lugar y volví a dormir mal, a estar sola. Fue horrible. Era Navidad y recuerdo que simplemente caminé por el parque. Temí que me golpearan, me quedé despierta toda la noche y dormí todo el día cuando me sentía más segura. Hacia muchísimo frío.

No tenía nada para comer y obtenía agua para beber y limpiarse de los baños públicos. Lo hice durante seis días“, recuerda en una entrevista para el mencionado medio

Kat, de 25 años, intentó suicidarse en cuatro ocasiones distintas durante su vida.

Fue deambulando de un sitio a otro hasta que por fin logró un trabajo como auxiliar de apoyo de salud mental, eso le ofrecía la oportunidad de tener una habitación donde vivir.

Ahora, Kat trabaja como asistente legal mientras estudia para convertirse en abogada. También está preparándose para irse a su nueva casa, ya que se muda con su novio.

Ahora que la suerte le sonríe, quiere ayudar a personas como ella, que no lo han pasado bien en la vida. Por eso ha lanzado una propuesta al gobierno de su ciudad, Manchester, para que las empresas colaboren y se unan para apoyar a las personas que no tienen hogar.

También está instando a los supermercados a dar el 50 % de los desperdicios de alimentos a las personas más desfavorecidas, y está planeando establecer un centro de acogida que brinde ayuda y asesoramiento.