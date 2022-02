Llamado neoyorquino a sumarse al “Día sin Inmigrantes” en San Valentín para presionar por reforma migratoria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, donde en honor a Cupido, parejas y amigos esperan celebrar su amor, entre otras cosas, saliendo a cenar. Y aprovechando la famosa fecha, y como una manera de demostrar claramente la importancia que tienen trabajadores inmigrantes en el desarrollo de Estados Unidos, líderes, activistas y organizaciones comunitarias de la Gran Manzana, están haciendo un llamado a que los neoyorquinos se sumen al llamado “Día sin inmigrantes”. Que no trabaje, que no se mande a los niños a la escuela ese día y que no se compre nada.

La iniciativa, promovida por el tiktoker Carlos Eduardo Espina, que cuenta además con el apoyo de políticos de Nueva York, como la congresista Alexandría Ocasio Cortez, pretende que los trabajadores se ausenten de sus puestos laborales, como restaurantes, tiendas y fabricas, este lunes, y envíar un poderoso mensaje a Washington sobre la urgencia de aprobar una reforma migratoria.

La meta de la jornada, tal y como trató de mostrarlo la famosa película de Sergio Arau, “Un día sin mexicanos”, del 2004, es que se sienta por un día la falta de la fuerza inmigrante a todo nivel.

“Llevamos más de 35 años desde que se aprobó una reforma migratoria, y parece que al Congreso y al presidente Biden se les olvidó el tema”, comentó Espina.

Diana Moreno, de la organización NICE, que ha estado muy activa llamando a sus miembros a que se unan a la jornada, explicó que buscan que tanto el Congreso como la Administración Biden tomen en serio a la comunidad inmigrante, que ayudó a mantener de pie a la ciudad y al país en medio de los días más duros de la pandemia.

“NICE se une a la Huelga Nacional ‘Un Día Sin Inmigrantes’ para mandar un mensaje firme a nuestros oficiales electos en Washington D.C.:’Estamos hartos de que este país tome ventaja de nuestra labor, nuestra presencia, y nuestro poder económico, sin darnos ni la más mínima garantía de derechos”, aseguró la activista. “Después de décadas de vivir en la sombra, y ya dos años de sobrevivir una pandemia sin ayuda federal, nuestra comunidad se merece un camino a la Ciudadanía ¡Ahora!”.

NICE de paso está promoviendo una manifestación multitudinaria, en Times Square, creando arte, pancartas, y dando clases de derechos laborales, que concluirá a las 5:00 de la tarde.

La organización NYIC (New York Immigration Coalition) también mostró su apoyo a la jornada, y aseguró que si es necesario un día sin inmigrantes para envíar un mensaje más poderoso para que se reconozca a los inmigrantes como esenciales, debe hacerse.

“Gracias a dos años de la pandemia de COVID-19, no necesitamos imaginar cómo sería este país sin inmigrantes. Porque sin nuestras comunidades, las filas de alimentos que mantuvieron alimentados a nuestros compatriotas estadounidenses, los hospitales que los atendieron y los negocios esenciales que tuvieron que seguir funcionando se habrían paralizado”, comentó Rush Pérez, de NYIC. “A pesar de nuestros sacrificios y contribuciones, los inmigrantes continúan excluidos de cualquier posibilidad de un camino hacia la ciudadanía. Hemos esperado demasiado por las promesas que se hacen durante cada ciclo electoral para llegar a buen término”.

Manuel Castro, Comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Administración del alcalde Eric Adams, dio igualmente su respaldo al “Día sin Inmigrantes”, y recalcó la importancia de que finalmente el gobierno federal apruebe la legalización de millones de indocumentados.

“Apoyo 100% a mi comunidad inmigrante en las actividades del 14 de febrero. Es su derecho y apoyo que sigan manifestándose por una reforma migratoria y el trato digno a nuestra gente”, dijo el funcionario.

Y aunque la mayoría de trabajadores coincide en apoyar la jornada, muchos aseguran que no se sumarán, debido a la crisis económica que enfrentan tras la pandemia.

“A mi la verdad me gustaría dejar de ir a trabajar ese día, pero si falto, no solo me expongo a que me corran, sino que voy a dejar de ganar $100, que los necesito para completar para la renta”, dijo el mexicano eliodoro Mendieta, quien trabaja en un restaurante en Long Island City, en Queens.

Omar Rodríguez, originario de Perú, y quien se gana la vida en un deli de Astoria, se mostró en la misma línea y pese a mostrar su respaldo a la iniciativa, dijo abiertamente que no puede “darse el lujo” de faltar al trabajo y se declaró un poco pesimista sobre los efectos que una protesta así puede lograr.

“Para nosotros los que no tenemos papeles, fallar un día es la diferencia a veces entre tener comida para la casa o no, y aunque apoyo a los que pueden faltar, no lo haré, porque además por años estuve en marchas y eso y he visto que no sirven para nada”, dijo el peruano, quien lleva 20 años en Nueva York. “Todo eso se queda en buenas intenciones, que no está mal, pero lo hay que hacer es presionar más a los congresistas y a Biden”.

La colombiana Alcira Amolinar, quien trabaja en una panadería, en cambio sí aseguró que se tomará el día libre para unirse a la manifestación, pero cree que apenas es el comienzo de lo que debe hacerse.

“Yo no voy a trabajar ese día, pero como dicen en mi país, una golondrina no hace verano, entonces creo que los líderes de estas marchas deberían planear algo grande, con el apoyo del propio presidente, para que nos escuchen de verdad, a ver si por fin se logra algo”, dijo la colombiana.