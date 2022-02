Desvían vuelo de American Airlines por pasajero que intentó abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo

Un vuelo de American Airlines que salió de Los Ángeles con destino a Washington DC fue desviado a Kansas City el domingo pasado luego de que “un pasajero ingobernable” intentara abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo, según confirmó la aerolínea.

El pasajero “fue finalmente sometido por nuestra tripulación y con la ayuda de otros pasajeros”, según la declaración de la aerolínea obtenida por PEOPLE.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) también confirmó a PEOPLE que el avión aterrizó sin problemas alrededor de las 2:05 de la tarde en Kansas City después de que “la tripulación informara sobre un disturbio de pasajeros a bordo”.

Otro pasajero del vuelo llamado Mouaz Moustafa publicó una serie de tuits sobre el incidente del domingo.

The FBI have boarded flight #AA1775 and are going through the scene after a flight attendant used a coffee pot to strike a middle aged man multiple times who was attempting to open the plane door. pic.twitter.com/L7FYeedzuD — Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) February 13, 2022

“El vuelo AA1775 de Los Ángeles a DC acaba de realizar un aterrizaje de emergencia en Kansas después de un casi desastre cuando un pasajero intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo”, escribió. “Otros pasajeros y asistentes de vuelo lo sometieron y tuvieron que usar la fuerza para incapacitar al individuo. Ahora en Kansas esperando al FBI”.

Más tarde agregó que los agentes del FBI abordaron el avión después de que “una azafata usó una cafetera para golpear varias veces a un hombre de mediana edad que intentaba abrir la puerta del avión”. passengers held the individual and a flight attendant used a coffee pot to subdue him as the plane descended rapidly. the man was bleeding as the police in this video are taking him off the flight after landing in Kansas #AA1775 pic.twitter.com/HL2JnyYglw— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) February 13, 2022

El FBI de Kansas City dijo en un comunicado que el pasajero fue “detenido” y que la investigación del incidente está en curso.

American Airlines agregó: “Estamos agradecidos con los miembros de nuestra tripulación, quienes constantemente se dedican a la seguridad y el cuidado de nuestros clientes y quienes manejaron las circunstancias con la mayor habilidad y profesionalismo”. More FBI agents in the plane speaking to passengers you can see the flight attendant cleaning up the scene. The individual who caused the incident was bleeding as the plane made the emergency landing. #AA1775 from #LA to #DC is currently still on tarmac in Kansas City #Missouri. pic.twitter.com/Kc99Dwo3Fv— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) February 13, 2022

Según los datos publicados por la FAA, hubo 5,981 informes de pasajeros indisciplinados en 2021, pero la mayoría (un poco menos del 72%) de esos incidentes están relacionados con el mandato federal de uso de mascarillas para viajes aéreos debido a la pandemia de COVID en curso.

