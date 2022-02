Dicen que Christian Nodal se borra los tatuajes en honor a Belinda, igual que Lupillo Rivera: De fondo suena “Adiós Amor”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Adiós Amor”, así se despide Christian Nodal de Belinda. A través de la historias de @normablush_beautyartist el público de Nodal ha podido ver cómo uno de los primeros tatuajes que se hizo en honor a quien fuera su prometida ha quedado ya en el olvido.Y es que ya éste fue removido de su rostro.

Lo bueno es que mientras que Lupillo Rivera se hizo un sólo manchón sobre el tatuaje, Nodal decidió prácticamente eliminar la existencia del mismo. Y es que parece que de este amor sólo resentimiento quedó. Ahora, por otra parte, muchos quieren saber que hará Belinda con el anillo de compromiso que el joven le dio. Algunas famosas le recomiendan que se lo quede, y que ni se le ocurra devolvérselo.

Dicen que las razones del “truene” de su relación son variadas, desde celos por parte de ambos como excesos económicos que el joven cantante ya no estaba dispuesto a consentir Y es que todos éstos salían de la billetera de Nodal.

¿La gota que colmó el vaso? Un préstamo, según cuentan Belinda pudo haberle pedido un préstamo excesivo para pagar su deuda de impuestos, pero aseguran que la cifra no era del todo cierta, no. Explican que en la cantidad que le pidió iba un poco más de la cuenta, todo por si su relación llegaba a su fin. Todo esto es prácticamente un resumen de lo que muchos están diciendo de Belinda. Prácticamente la están pintando como una mujer interesada, de lo anterior no hay mayor explicación, porque ni ella ni Christian Nodal han querido dar explicaciones.

Eso sí, Nodal le ha dejado claro a los de Belinda que lo mejor que pueden hacer es no provocarlo, porque asegura que si llegase a hablar, al parecer la imagen de la joven cantante quedaría expuesta y no para bien.

Los argumentos de Christian Nodal en redes sociales sólo han hecho que muchos sumen dos más más dos y creen que lo malo que se dice de Belinda en cuando a lo económico lleva mucho de verdad. Estos mensajes fueron expuestos en Chisme No Like, programa en donde Javier Ceriani y a Elisa Beristain ya habían predicho este final. Y es que desde que el romance empezó fueron muchos los que aseguraron que este no llegaría a buen termino. Y parece que así ha sido, porque Nodal ya empezó a borrarse los tatuajes en honor a su ex pareja.

Aquí otro video de Chisme No Like en donde exponen más posibles causas sobre el final del romance entre Christian Nodal y Belinda.

